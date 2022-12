Els pressupostos de Tarragona arribaran al plenari però no tenen garantida l'aprovació

El PSC reclama una visió estratègica de ciutat

El PP lamenta l'abstenció del PSC

Lesdels regidors no adscrits, dei d'han permès aquest dimecres que es pugui celebrar el ple municipal dels. Amb un còmput global de 186 milions, dels quals 11 van dedicats a inversions, la proposta feta pel regidor d'Hisendaés un nou intent després que els comptes de 2021 fossin prorrogats ara fa un any. De moment, que el ple es pugui dur a terme no implica però que ni socialistes ni comuns hi donin el seu suport. Aquests darrers tenen prevista una assemblea per decidir el vot al, si bé Fortuny ha avisat que la proposta ara plantejada està subjecta a "canvis fins a l'últim moment".I és que en cas de no rebre el suport ni del PSC ni d'En Comú Podem,, tot just després a més a més de la polèmica amb el contracte de la neteja, que molt probablement també haurà de ser prorrogat per haver quedat el concurs desert. Segons el regidor Jordi Fortuny la pròrroga dels comptes esdevindria "molt complicada" per a la ciutat de Tarragona. Malgrat tot, ha evitat fer servir cap to alarmista pel que fa al gran gruix de les inversions, relacionades amb els fons, i que es podrien engegar de totes maneres.El punt que es portarà a plenari està condicionat per "la crisi energètica, les pujades de tipus d'interès i la inflació", fins al punt que des de l'any 2021 s'ha produït un increment de la despesa corrent de 12 milions d'euros. Amb tot, Fortuny ha volgut destacar que si s'acabessin aprovant els comptes a finals de 2023 -ja després d'eleccions- s'arribaria a una. Això impliciaria, per exemple, que en pocs anys l'Ajuntament de Tarragona seria capaç d'assolir el 75% necessari per sortir de la tutela financera de l'Estat.Sigui com sigui, Fortuny ha reconegut que per fer possible el pressupost hauran de recórrer al romanent i als modificatius de crèdit durant l'any. Les inversions més importants arribaran de la mà dels fons Next Generation, de la Unió Europea, amb 8 milions d'euros, 3 i mig provinents de les arques municipals. També es preveu millorar l'eficiència energètica, instal·lar plaques solars i llums LED, així com continuar comprant habitatge per engrandir el parc públic. A grans trets, però, són pressupostos "per garantir a Tarragona fer el que habitualment es fa", sense grans anuncis de precampanya.En cas de no aprovar-se, segons Fortuny,i "perillarien les inversions, subvencions i moltes accions de la ciutat". Per això ha fet una "crida a la responsabilitat" als partits de l'oposició, alguns dels quals opten a governar Tarragona a partir del mes de juny. Sobre l'única línia vermella que s'ha posat sobre la taula per ara, aturar l'increment del preu del bitllet de l'autobús, Fortuny ha assegurat que escoltaria totes les propostes per tal d'equilibrar les finances municipals, si bé ha defensat de nou la mesura, que inclou congelar els abonaments. "El que farem és fomentar més el transport públic perquè molts usuaris compraran abonaments i descobriran les bondats del transport públic a Tarragona", ha dit.Després de la presentació dels pressupostos municipals, la portaveu del grup municipal del PSC,, ha assegurat: "En un pressupost municipal s'ha de materialitzar quines són les teves línies estratègiques com a govern. En aquests comptes trobem a faltar un projecte de ciutat per Tarragona i això ens preocupa profundament". Ramos ha presentat una bateria de propostes "per revertir aquesta falta de visió estratègica". Concretament, reclamen una ciutat "més verda, més social, més feminista i amb una mobilitat més sostenible". Entre les seves propostes en microurbanisme, destaquen les d'"un pla de millora de les, recuperar l'enrajolament de les coques centrals de la Rambla Nova i l'adequació del Camí del Coma a Bonavista". A més, la portaveu socialista insisteix en "la necessitat d'un nou pla de polígons que contribueixi a transformar-los i modernitzar-los per captar nou talent i aconseguir atreure hubs tecnològics i".A banda, reclamen que s'inclogui als pressupostos "la creació de la Llar de Gent Gran del barri del Port, l'elaboració d'un Pla de Salut Mental per a Joves i Adolescents, així com una aposta clara i decidida pel foment de l'ocupació i un Casal de les Dones que serveixi perquè Tarragona sigui una ciutat feminista referent en el territori". A més a més, comunitats energètiques i un intercanviador a Battestini, així com un espai lectiu a Sant Pere i Sant Pau, obres al Teatre Metropol, la museïtzació de les escales romanes de l'Antiga Audiència i les excavacions arqueològiques a la Part Baixa.Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del Partit Popular de Tarragona,, ha manifestat que “resulta incomprensible que, després d’uns pressupostos prorrogats per raons òbvies i després de no haver sumat per la moció de censura que necessitava Tarragona, el PSC estigui facilitant l’aprovació d’uns pressupostos que imposen, entre d’altres, una. A aquests noves imposicions, hem d’afegir la pujada d’impostos municipals que ha caracteritzat el mandat del senyor Ricomà i que ens han convertit en la capital amb menys llibertat econòmica d’Espanya. No ens podem permetre empobrir encara més als nostres veïns i aprofundir en la decadència en la que es troba Tarragona”.El conseller Martín s’ha referit a la proposta d’un pressupost “que està marcat únicament per l’afany recaptatori del govern Ricomà, que asfixien encara més als tarragonins, no ofereixen cap millora i ens fan renunciar a la dinamització econòmica que necessita la ciutat. El senyor Ricomà ha tornat a abaixar el pressupost destinat a la promoció turística de Tarragona”. I ha finalitzat instant a tots els grups de l’oposició: “hauríem d’estar units per evitar l’aprovació dels pressupostos recaptatoris del Sr. Ricomà. Hem de fer un front comú per a evitar que aquesta proposta de pressupost inacceptable s’aprovi al plenari”.