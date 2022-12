El preu del bitllet senzill de l'autobús de Tarragona pujarà a 1,90 euros

Elmunicipal deincrementarà el preu del seu bitllet senzill. Així ho ha anunciat el regidoraquest divendres en acabar el plenari, després que la portaveu de Ciutadans,, ho revelés en una de les seves intervencions. Concretament, es preveu que a partir de l'1 de gener el cost del bitllet que Fortuny titlla d'"esporàdic" costaràque ara mateix. Amb aquest increment,extres.La mesura parteix de la recomanació de l'(ATM), que fins i tot apuntava a un preu de 2,05 euros, si bé al final l'ha preferit quedar-se en 15 cèntims menys. Es tracta d'un preu "per sota del mercat lliure", segons Fortuny, i que es produeix, tant dels abonaments com dels imports bonificables o les gratuïtats. Això sí, pendents de la decisió del govern espanyol sobre si continuarSegons el regidor, l'Empresa Municipal de Transports continuarà tot i així tenint dèficit estructural. Lade preus dels combustibles ha afectat de manera important els autobusos urbans, però també s'han incrementat els costos energètics dels aparcaments. Per això,, amb un 10% en els abonaments i 55 cèntims (de 4,50 a 4,95 euros) el preu diari. Pel que fa al cost de la zona blava, es passarà dels 20 cèntims actuals en la primera mitja hora a 30 cèntims.