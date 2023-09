El TAE expedienta Rubiales només per infracció «greu» i no en permet la suspensió

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ja ha arribat. El(TAE) ha donata laque el govern espanyol, a través del Consell Superior d'Esports (CSD) va presentar divendres de la setmana passada pel casel president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, per unai no "molt greu", com demanava el CSD.la decisió de la justícia esportiva? Es tracta d'un primer pas que pot acabar amb lade futbol per un màxim de dos anys, però queque el govern espanyol el puguipel petó forçat a Jenni Hermoso durant la celebració del Mundial que Espanya va guanyar a Sydney el passat 20 d'agost.Ara bé, el govern espanyol no tira la tovallola i demanarà al TAE que suspengui Rubiales per una altra via. Així ho ha explicat el ministre de, que ha informat que sol·licitaran aplicar l'article 102 de la, que permet apartar temporalment una persona d'un càrrec mentre l'expedient estigui obert.La resposta del TAE arriba gairebé una setmana després que lael suspengués durant 90 dies de qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l'àmbit nacional com internacional. Aquesta suspensió del màxim òrgan del futbol mundial ha comportat que Rubiales s'hagi quedat sense sou, sense cotxe oficial i sense poder fer ús de cap de les prebendes que tenia com a president de la RFEF.