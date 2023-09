Primera reacció del president de la FIFA sobre el cas Rubiales: «No hauria d'haver passat mai»

El president de la, ha volgut pronunciar-se a títol personal sobre eldesprés que l'organisme que dirigeix suspengués el president de lade tots els seus càrrecs. Per això, ha emès un comunicat a Instagram en què lamenta el que va passar "després del xiulet final" de la final del Mundial femení. "", assenyala."Lamentablement, la merescuda celebració d'aquestes magnífiques campiones es va veure entelada pel que va passar després del xiulet final. I el que va seguir passant els dies posteriors", ha afegit a l'hora que ha celebrat que els òrgans de, "prenent les mesures necessàries"."Els procediments disciplinaris seguiran el seu curs legítim", ha explicat. Per la seva banda, s'ha compromès a continuar centrant-se en comen el futur. Dins i fora del terreny de joc. "Defensant els veritables valors i respectant les jugadores com persones, així com les seves fantàstiques actuacions”.Després de la sanció de la FIFA i la mobilització social i política, falta per conèixer la decisió del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) davant la denúncia presentada pelcom a falta molt greu, que podria suspendre Rubiales "sine die" com va apuntar aquesta setmana el seu president,

