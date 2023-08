Mostra el teu compromís amb Nació.

sap que l'alegria pel Mundial aconseguit amb la selecció espanyola no és completa arran deli aquest dijous ho ha volgut verbalitzar just després de rebre el premi com ade la. "No estan sent uns bons moments per al futbol espanyol i hi ha coses que no vull deixar passar", ha assegurat."Com a societat no podem permetre que hi hagii faltes de respecte en una relació laboral. A la, i a totes les dones que ho pateixen: estem amb vosaltres i hem de seguir treballant perquè la societat millori", ha assegurat la catalana, que s'ha endut l'ovació de tot el públic present a l'acte.Aitana Bonmatí ha agafat el relleu d'Alexia Putellas i s'ha coronat com lade la UEFA. La futbolista delha aixecat durant la temporada els títols de laLeague, la Supercopa d'Espanya i el de la. A més, ve de coronar-se recentment com a campiona del món amb la selecció espanyola, on va ser escollida com laDesprés de rebre el premi de laaquest dijous a la tarda, la jugadora deestà cada vegadade guanyar laQue Bonmatí fes un excel·lent mundial no va sorprendre, perquè ja fa temps que demostra el seu talent i les seves capacitats des del mig del camp, consolidant-se com una de lesdel futbol femení.Lava liderar el Barça en la conquesta de la Champions, aconseguida ael passat mes de juny; partit en què va ser clau per remuntar el 0-2 de la final contra el Wolfsburg. La sevai capacitat per organitzar-lo i repartir-lo la converteix en una líder de l'equip des de fa temps. Merescudíssimament, va ser escollida com lade la competició, moment en què també va agafar el relleu d'Alexia Putellas, qui l'havia guanyat l'any anterior.