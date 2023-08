«Em van acomiadar només per tenir pèl a l'aixella»: la denúncia de la cambrera d'un xiringuito de Badalona

L'existència de converses compensatòries

La treballadora acomiadada, en conversa amb Nació | Foto: Paula Roque



Un ball de comunicats remouen el cas

L'Ainhoa ho té clar.. El seu cas el va fer públic una entitat depels drets de les persones LGTBI fa pocs dies quan va compartir un comunicat anònim en què informava de l'acomiadament que havia patit recentment una treballadora del. Ara, en conversa amb, la cambrera fa un pas endavant per rebatre alguns dels atacs que ha rebut els darrers dies i esperar que el seu cas ajudi altres dones. "Estic molt tranquil·la perquè quan tens la veritat almenys no pateixes per això, però no entenc com l'empresa no reconeix un error i n'assumeix les conseqüències", resol la jove.Tot va començar arran de la queixa d'un client, que va traslladar a la direcció de la guingueta alguna mena d'incomoditat perquè l'Ainhoa treballava amb tirants i se li veia pèl corporal. Això va comportar que es produís una conversa entre un dels encarregats i l'empleada. "Em van diri jo no ho entenia, altres companys homes han treballat amb tirants i no hi ha hagut problemes. El mateix encarregat té barba i cabell llarg.. Per ser dona", comenta la cambrera. També afegeix que en l'entrevista de feina li havien assegurat que no hi havia cap codi de vestimenta i que es valorava "la personalitat" del treballador.Poc després, li transmetrien un canvi de protocol i insistirien en què ja no podria treballar amb tirants si no es depilava. Ella va rumiar-s'ho, va parlar de la situació amb el seu entorn, va expressar la seva disconformitat a l'empresa, els caps van defensar la seva posició i la treballadora va comentar que es pensaria què fer, relata. Sense que arribés a tornar a la feina, després del dia de descans,, que entraria una altra persona a treballar en el seu lloc.La companyia que gestiona. "La seva sortida va ser conseqüència de", exposa un comunicat compartit pel local a les xarxes socials. Aquell mateix document critica que fins ara només s'hagi "escoltat una de les parts involucrades, la qual cosa no és ni just ni equitatiu" i afegeix que l'empresa està disposada a "aclarir completament aquesta situació". Tanmateix, contactat per aquest diari, un dels responsables del local remarca queal marge del contingut del comunicat, que així s'ha decidit des de la junta directiva de la companyia.Inicialment, a El Periódico, fonts del local van arribar a acceptar l'existència d'aquell incident inicial amb la queixa d'un client iposterior dels fets. Ara, però, davant la pressió mediàtica, s'ha preferit aplicar una política de perfil baix.Des de l'empresa també atribueixen a l'extreballadora. Fan referència al procés que va començar després que l'acomiadessin, el 25 de juny. En aquell moment, l'Ainhoa es va posar en contacte amb el sindicat CNT-AIT per informar-se sobre la situació. "Em van dir que era injust el que m'havia passat i que es podria reclamar", recorda. Des de llavors, sindicat i companyia: que hi hagués una disculpa per part de la guingueta, que es compensés amb 2.400 euros l'extreballadora del local pel sou amb què comptava durant la temporada estival i un compromís explícit que això no tornaria a passar en cap altre cas.La companyia reconeix que hi havia aquesta negociació en marxa. Ara bé, la publicació del cas ho hauria refredat. "En les converses se m'ha explicat que l'empresa planteja pagar-me i prou.Ara, després del que han dit, vull una disculpa pública i el compromís que no torni a passar. No entenc perquè costa tant reconèixer un error basat en una discriminació", valora la treballadora.En el mateix sentit, assegura que les acusacions de "conflictiva" no tenen cap base, al seu parer. Quan tan sols portava unes setmanes treballant-hi,perquè n'estava molt "contenta". Això en un servei que incloïa treballar sis dies a la setmana, arribant a fer 48 hores i sense arribar a ingressar 1.500 euros al mes, concreta.Pocs dies després, arribaria la queixa del client i tot canviaria. ", apunta, com a únic episodi vinculat a una crítica que recordi. En el moment en què es va trobar conversant amb els responsables del xiringuito, davant les peticions del canvi d'aparença, també recorda altres expressions que li van xocar. "", explica la jove, que prefereix mantenir alguns elements de privacitat intactes per evitar assenyalaments públics o problemes en el futur per alçar la veu.En menys d'una setmana s'ha disparat la successió dels fets. L'origen va ser un comunicat publicat pel col·lectiu Qaliu LGTBIQ+ Badalona. El text, emès a Instagram, exposava. Com les converses prèvies no s'acabaven d'aclarir i l'afectada tenia por que s'acabés l'estiu, la guingueta tornés a tancar i ja no en volguessin fer res, va decidir remoure la situació fent públic el seu cas.El text públic va portar el cas a l'arena mediàtica. Diversos mitjans se'n van fer eco i tot seguit apareixeria un segon comunicat. Ara, directament en nom de la treballadora. "Per tal que aquesta experiència no es torni a repetir ni a Kailua ni a cap més lloc de treball, tant jo com el meu sindicat, exposava l'escrit, que substituïa l'anterior, més dur.I encara hi hauria, en aquesta ocasió per part del xiringuito. Atribuïa la situació a un "malentès", i remarcava que rebutjaven "qualsevol tipus de discriminació". Alhora que insistien a titllar l'extreballadora de conflictiva, també la responsabilitzaven de la manca d'una entesa en privat. "Va ser ella qui va decidir trencar l'acord amb el sindicat i va iniciar una campanya mediàtica que", destacava l'empresa.Mentre l'acord no arriba, l'Ainhoa ha hagut de buscar una nova feina i, de fet, ja treballa a un altre establiment. ". Jo no tinc cap problema amb seguir una norma. Però quan és una discriminació contra mi, clarament, és diferent", resol.