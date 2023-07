El Govern i l'APPEC inicien una campanya de subscripcions a revistes en català per combatre la censura

contra la censura del català al País Valencià. La Generalitat de Catalunya i l'han anunciat que encetaran una campanya de subscripcions massives a revistes en català per contrarestar la censura que ha rebut la llengua i aquestes publicacions al País Valencià. Després de la polèmica amb l’Auditori de Torrent , el Govern ha anunciat que el conjunt valenciàserà homenatjat amb un concert en el marc de la Diada de l'11 de setembre.En una atenció als mitjans, el president de l’APPEC,, ha explicat que la campanya de subscripcions per enfortir les revistes en català i fer-les arribar a tot el domini lingüístic organitzarà concerts on l’entrada inclourà aquest 2x1 en subscripcions. Per la seva banda, la consellera de la Presidència,, ha explicat que el Govern i els responsables de les publicacions volen donar resposta a les últimes accions de PP i Voxarreu dels Països Catalans.Segons han explicat, a partir d’una data encara per confirmar,activarà una segona subscripció que arribarà a una entitat cultural o associació d’arreu dels. El ciutadà pagarà únicament la seva subscripció i el cost de la que s’enviarà a una entitat l’assumiran les publicacions.També davant les dificultats del català en municipis de la Catalunya del Nord. Després que el municipi valencià de Torrent hagi retirat el nom del fundador d'Vicent Torrent a l’Auditori municipal,i ha anunciat que el Govern homenatjarà l’històric grup durant la Diada durant l’acte que es realitza a Montjuïc. Vilagrà ha reivindicat Catalunya com a “refugi de la cultura catalana d’arreu” davant les accions del govern valencià per acabar amb el català a l’escola valenciana.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola