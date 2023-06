El Suprem tanca files amb Llarena i manté la malversació greu contra Puigdemont

Cap sorpresa. Els tres magistrats de la sala d'apel·lació delhan tancat files ambi han rebutjat modificar la interlocutòria de processament contra. Això vol dir, doncs, que el Suprem manté la persecució contra els exiliats pel delicte de, castigat amb fins a 12 anys de presó, mentre que en el cas de Ponsatí es manté el processament per, un delicte que no implica presó. La sala ha rebutjat els recursos presentats per les defenses i Vox, que per motius oposats impugnaven la decisió de Llarena de desistir de la sedició i mantenir el processament per malversació greu i desobediència.El jutge instructor de la causa de l'1-O va haver de modificar els delictes pels quals volia enviar a judici els exiliats. Va fer decaure la sedició, perquè ha quedat derogada, però va mantenir la malversació agreujada i la desobediència. Un dels objectius de la modificació legal pactada entre ERC i el govern espanyol era que es pogués aplicar el tipus atenuat del delicte de malversació, castigat amb pocs anys de presó, però no ha passat. Per això, els independentistes perseguits per malversació, com ara Puigdemont,, tot i que la reforma sí que ha afavorit aquells que només estaven perseguits per sedició, com ara Ponsatí.Ara com ara, qui està en una situació més incerta és Puig. L'exconseller de Cultura no té immunitat perquè no és eurodiputat i en cas de nova euroordre, i correria risc de ser extradit. Llarena no ha emès encara cap nova ordre de detenció des que va fer decaure les últimes, al gener. En el cas de Puigdemont i Comín, tots dos mantenen la immunitat com a eurodiputats a l'espera de què passi el proper 5 de juliol, quan el(TGUE) dictarà sentència sobre el suplicatori del Parlament Europeu. Ponsatí es troba també en aquesta situació, però en el seu cas no és tan greu perquè no s'enfronta a penes de presó.

