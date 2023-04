La militància de Junts valida la llista de Trias amb un 24% de vots en contra

Llum verda definitiva de la militància dea la llista depel 28-M a Barcelona, amb el 76% dels suports però amb un 24% de vots en contra. L'exalcalde de la capital catalana va presentar aquest dimecres la seva proposta per concórrer als comicis, que inclou exdirigents de l'antigacom, aquesta última a proposta delTrias també ha comptat amb l'entorn dei ha situat Josep Rius com una de les incorporacions destacades. Rius, actual portaveu i diputat al Parlament, va ser cap de gabinet de l'expresident de la, després d'haver exercit la mateixa funció a l'Ajuntament amb, on va iniciar la seva trajectòria en la política. Ara, torna a Barcelona, tot i que encara no està decidit si farà compatible les funcions de regidor amb les de portaveu.El candidat de Junts per ara ha confirmat 31 noms dels 41 que han de conformar la llista, ja que els deu restants -dos d'ells en sisena, que serà pel PDECat, i novena posició- estan pendents de nomenar perquè estan reservats a altres formacions polítiques amb qui Trias ha arribat a acords. Són elA la llista de l'alcaldable de Junts ja era segur el concurs del pinyol de Trias, conformat pels regidors. Com Rius -novetat rellevant-, també ocuparan posicions capdavanteres de la candidatura l'exconsellera Victòria Alsina (4), Damià Calvet (5) -fins fa poc, president del Port de Barcelona- i el diputat Ramon Tremosa (10), veus de l'ala més pragmàtica del partit i amb responsabilitats al Govern de la Generalitat en diverses legislatures. D'aquesta manera, la llista de Trias mescla l'experiència de l'amb noms propis del puigdemontisme. Qui no disposa de quota és l'entorn més proper de, que ja ha mostrat el seu malestar en espais de discussió de la formació.A la llista de l'exalcalde s'hi haurà de sumar també un nom vinculat alPDECat, després que el candidat anunciés aquesta Setmana Santa que tenia un pacte "tancat" amb els postconvergents per concórrer conjuntament a les eleccions a la capital catalana tal com va avançar aquest diari . Aquest nom és el de, exvicepresidenta del Govern en l'etapa d'al Palau de la Generalitat. Trias manté que, tot i l'acord amb el PDECat, continua tenint "" sobre la totalitat del projecte i la llista electoral.Junts ha concedit carta blanca al seu cap de cartell, condició que Trias va demanar respectar per acceptar el repte de tornar a l'arena municipal després del buit deixat per. El partit confia tant en la seva carta que la papereta electoral de la formació evitarà les sigles i tindrà com a reclam el rostre de l'alcaldable, una aposta personalista sobre la qual gravitarà la campanya de la formació a Barcelona. La decisió de la butlleta -que ja va utilitzar Ada Colau en les eleccions del 2015- compta amb l'aval de la cúpula de Junts.

