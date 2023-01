Un mural fet per un català a Berlín, entre els millors del món

Unfet per un català aha estat reconegut entre els millors del món. Streetartcities ha reconegut l'obra de 200 m² de l'artista barcelonífeta a la Berlin School of Design and Comunnication, i que reivindica la figura del pintor d'origen gitanoi la seva dona, ambdós lluitadors contra el feixisme.Andechaga va descobrir la figura de Gómez fa anys, quan feia recerca d'artistes, i li va sobtar la seva "devoció" per la, "la força i la valentia" dels seus gravats i les seves publicacions a la premsa. "Portava els seus orígens com a bandera en una època realment complexa", apunta l'autor. Posteriorment, Andechaga va conèixer el fil de Gómez i van plantejar la possibilitat de fer un mural en record al seu pare.En conèixer aquestes intencions, la fundació, que vol visibilitzar la figura d'artistes d'origen gitano, va encarregar aquest gran mural a l'escola de disseny de Berlín prenent com a referència la carpeta d'il·lustracions. L'obra que ha dissenyat el muralista català presenta dues figures principals, la de Gómez a la part inferior i la de Weber a la superior. La guitarra també és una referència a l'obra de Gómez i a la part inferior es llegeix "".Gómez va ser un pintor nascut aque va viatjar per totcombatent el feixisme, fet pel qual va estar a la presó en diverses ocasions. Va morir a la presó de la, on va pintar la famosa capella gitana. De fet, la restauració d'aquest espai encara està pendent i, segons explica Andechaga, el govern espanyol s'ha compromès a demanar a l'de Barcelona que així ho faci.

