ERC facilitarà els nous pressupostos de Colau i Collboni amb una abstenció

Els bon vents anunciats els últims dies per l'equip de govern de comuns i socialistes a l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a un pacte de pressupostos han acabat confirmats. El grup d'Esquerra Republicana ha arribat a un acord amb Ada Colau i Jaume Collboni per facilitar uns nous comptes rècord l'any 2023. La posició final, però, serà l'abstenció. Això permet que Barcelona tingui uns nous pressupostos l'any vinent davant una situació de crisi. El portaveu del grup municipal, Jordi Coronas, ha defensat que s'ha arribat a aquest acord després "d'estirar fins als 100 milions" la inversió d'un pla de xoc social que contemplava entre "40 o 50 milions inicialment". Aquest pla contempla un reforç de mesures de construcció d'habitatge públic o atenció a la infància.



Des d'Esquerra Republicana s'ha defensat que es considerava necessari tenir uns pressupostos actualitzats, però que no hi han pogut votar a favor perquè no s'ha pogut incidir-hi gaire. El fet d'estar a final de mandat ha deixat "poc marge" per negociar noves inversions, ha exposat Coronas.



Un mandat plàcid en pressupostos

Malgrat que els republicans des del primer moment han mostrat distància pública respecte a aquesta possibilitat, aquest pas podria facilitar, a la pràctica, l'arribada d'uns pressupostos nous a la Generalitat. El primer tinent d'alcaldia i líder del PSC barceloní, Jaume Collboni, així ho va plantejar la setmana passada. Si ERC feia el pas a Barcelona, es creariaperquè els socialistes votessin favorablement els comptes d'Esquerra Republicana al Parlament, va dir. Això, ara, obre una nova pantalla.La posició d'ERC arriba després d'una entesa que s'ha mantingut, en línies generals, durant tot el mandat. Elsde la segona etapa de Colau al consistori van comptar amb el el vot a favor dels republicans, i també s'hi va sumar Junts., els d'Elsa Artadi se'n van desentendre, però Esquerra Republicana va tornar a arribar a un pacte per donar el sí als pressupostos. Un cop travessat l'equador del mandat, Ernest Margall va remarcar que es distanciaria del govern municipal. Això es va traduir en què, finalment, s'abstindrien pel que fa, tot facilitant-ne l'aprovació sense capitanejar-los. Aquella proposta municipal, a més, va sortir endavant amb el suport de l'antiga formació de Manuel Valls, Barcelona pel Canvi, que també van votar a favor dels pressupostos l'exercici anterior.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor