Les autoritats belgues han detingut la tarda d'aquest divendres una vicepresidenta del Parlament Europeu, la socialista Eva Kaili, en el marc de la investigació per sospites dea persones lligades a la cambra. L'arrest ha tingut lloc després del registre de la seva residència, un dels 16 que s'han dut a terme. Hi ha quatre persones més detingudes, una de les quals, l'assistent parlamentari i parella de Kaili.Tanmateix, s'han requisat uns, així comper tal d'analitzar-ne el contingut. Segons ha anunciat la fiscalia belga, l'operació estava particularment dirigida a, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats.L'operació policial respon a una investigació que la justícia belga va obrir fa ja uns mesos per un suposat "" enamb la". Com s'estaria produint aquesta influència? Mitjançant "sumes importants de diners" o oferint "obsequis significatius a tercers que tinguin una posició política i/o estratègica al Parlament Europeu", segons detallen els investigadors anticorrupció belgues.Els rotatius Le Soir i Knack apunten també al, Luca Visenti, i un, a més d'un exeurodiputat italià del grup dels socialdemòcrates. L'objectiu de l'emirat seria defensar "la seva" tan criticada Copa del Món del Futbol, actualment en joc, i el suposat progrés del país sobre els drets humans o les condicions laborals dels migrants, aspectes situats en el punt de mira mundial els últims mesos.

