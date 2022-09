La mesa del Parlament tomba una iniciativa per aixecar la suspensió de la DUI

La mesa del Parlament ha tombat aquest dimarts la tramitació d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tenia com a propòsit demanar l'aixecament de la suspensió de la Declaració Unilateral de la Independència aprovada al Parlament el 27 d'octubre de 2017. Els membres de Junts per Catalunya i la CUP han estat els únics que han votat a favor de la seva tramitació, ERC s'ha abstingut i el PSC ha votat en contra, segons ha pogut saber NacióDigital.



Segons fonts parlamentàries, lletrats de la cambra han emès un informe sobre aquesta ILP on han conclòs que "no compleix les condicions" perquè pugui ser admesa, un argument al qual s'agafa en part ERC per justificar la seva abstenció. Segons aquest informe, la proposta sobre la DUI "no entra dins els objectes" de la llei sobre iniciatives legislatives populars perquè el que demana no està entre les "competències" que pot abordar aquest òrgan.

L'abstenció d'ERC

La proposta va ser presentada per un grup dea títol individual el passat 26 de maig però ha entrat a la mesa aquest dimarts, just dos dies després d'una Diada on s'han escenificat fortes diferències entre els actors independentistes. Segons van assegurar en un comunicat, van decidir impulsar aquesta iniciativa perquè consideren que el Parlament "no posseirà mai plena llibertat de debat o capacitat de decisió mentre estigui sotmés a l'estat espanyol". Llavors es van declarar "conscients" de la dificultat que la petició no s'admetès a tràmit perquèen el mateix sentit.Tot i això, van explicar que la presentaven perquè ara hi ha unaentre la ILP de 2019 i la d'enguany: "A la mesa del Parlament hi ha dues persones que formen part del, fet que hauria de suposar que, com a mínim aquestes dues, mostressin el seu suport absolut cap aquesta iniciativa", van apuntar en referència a la presidenta Laura Borràs i la secretària Aurora Madaula, tot i que ara la primera està suspesa de funcions i per tant Junts només disposa d'un vot.amb el que ja havien fet en altres ocasions amb iniciatives de les mateixes característiques. "Una ILP no té el suport, ni el recorregut polític ni el format tècnic per donar cobertura a aquesta petició", han apuntat fonts republicanes a. Els d'Oriol Junqueras consideren que iniciatives com aquesta poden contribuir a lade l'independentisme."No contribuirem a fer passos cap enlloc. Del camí fet fins ara, n'hem après i. Volem la independència de Catalunya per construir un país socialment just per a la gent. I volem fer-ho fent passos ferms, útils i honestos amb la ciutadania d'aquest país", argumenten fonts republicanes. A més, defensen que a la mesa s'ha de garantir el poder parlar de tot, però apunten que l'única excepció és en les ILP, en tant que la llei i elde la cambra catalana regulen "clarament" que és l'òrgan rector de la cambra el que ha de fixar-se en el contingut de la proposta per decidir si s'ha

L'any 2019 la Mesa del Parlament va tombar una iniciativa similar

La Mesa del Parlament ja va rebutjar l'any 2019 una iniciativa presentada per la plataforma Unitat per la Independència que reclamava igualment l'aixecament de la suspensió DUI. No es va admetre a tràmit i llavorsERC, com en aquesta ocasió, es va abstenir, mentre que Cs i el PSC van votar el contra.En aquella ocasió, els republicans van argumentar que una ILP no podia servir per declarar i aconseguir la independència de Catalunya, i van titllar la iniciativa de. "Tècnicament no es podia fer (aixecar la suspensió de la DUI) i políticament no té sentit fer-ho en el dia d'avui", va proclamar el llavors president d'ERC al Parlament,

