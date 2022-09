Un forat de seguretat a TikTok podria fer que perdessis el compte

En què consisteix exactament la vulnerabilitat i com la puc detectar?

tenen descarregada l'aplicació deen els seus dispositius intel·ligents, segons les darreres dades de la plataforma. D'aquests usuaris, tots aquells que facin servir TikTok en un dispositiuestan amenaçats, des d'avui i fins que es resolgui el problema, per unen la xarxa social que podria fer que perdessin el control del compte.L'amenaça ha estat descrita com una "vulnerabilitat d'alta gravetat" per. L'empresa que va crear Bill Gates ha estat qui ha detectat que alguna cosa no anava bé i ha analitzat el problema. Tots els detalls han estat publicats en un blog de l'equip de recerca de la companyia, el 365 Defender.La vulnerabilitat que ha detectat Microsoft s'activa en el moment en què l'usuari rep un. Com que aparentment no ho sembla, hi ha internautes que hi cliquen i és en aquest moment en què el compte passa a estar en mans dels ciberdelinqüents.En el moment en què es punxa sobre l'enllaç, els atacantspoden publicar vídeos, enviar missatges o veure els vídeos privats del perfil que s'ha segrestat.Un dels treballadors del Centre de Defensa de Microsoft,ha publicat un missatge en el blog de la companyia en què ha explicat que les "amenaces" a les quals s'han d'enfrontar les xarxes socials "creixen cada dia, tant en número com en sofisticació". Per això,i no amagar-los, "respondre coordinadament iper protegir els usuaris".

