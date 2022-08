Vídeo | Un youtuber s'injecta la clau del seu Tesla a la mà per no perdre-la més

@elonmusk



Finally decided to take my phone key issues in to my own hands... literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI — Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022

Perdre les claus de casa, no recordar on has deixat allò tan important que saps que necessites aquesta tarda o oblidar totalment els papers que sempre has de portar a sobre. Elsde lapoden arribar a punts inimaginables, igual que lesplantejades per la ciutadania.Mentre uns aposten per implementar rutines diàries, altres es decideixen per solucions. És el cas d'unque, després de perdre la clau del seu Tesla diverses vegades, finalment ha deciditdel dispositiu a laper no perdre-la més.només cal quea ladel seuperquè aquest. L'operació li ha costat unsja que ha estat un professional qui s'ha encarregat d'inserir-li el xip a la mà. Un xip que, a més, és un VivoKey Apex, compost amb una substància biocompatible perquè no sigui perillós sota la pell.El youtuber, a més, ha explicat que: també s'hi va instal·lar lesi elper no oblidar-se'l mai. I encara vol anar més enllà, ja que la targeta de crèdit podria ser el proper pas, segons detalla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor