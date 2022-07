ERC denuncia que una diputada ha rebut insults racistes del grup de suport a Borràs

ha denunciatcontra la seva diputadade part del grup de suport a presidenta del Parlament suspesa . Els fets han passat aquest dijous al migdia davant l'edifici de la institució, on unes 300 persones s'han concentrat per donar suport a Borràs, convocades per un grup de suport seu. Segons fonts d'Esquerra consultades per l'ACN, algunes persones que hi havia a la concentració han cridat contra Driouech, quan la diputada abandonava l'edifici: "!".Junts ha condemnat els fets. El president del grup parlamentari de la formació,, ha reaccionat a la denúncia d'insults dels republicans amb una piulada al seu compte de Twitter en què es pot llegir: "El, ni dins ni fora del Parlament. Totalment".I és quetenia aquest dijous al matí una cita a les portes deli l'amenaça de pluja -el sol ha acabat brillant amb força- no ha desanimat les prop de dues-centes persones que s'han concentrat alper exercir de guardaespatlles, ja no només digitals, de la presidenta de la cambra. Visiblement indignats, els manifestants han cridat consignes a favor de Borràs i contra el president de la Generalitat,, a qui han exigit la dimissió.Els manifestants també han reivindicat l', i en algun cas s'han recordat fins i tot els atemptats del 17 d'agost de 2017. "Ens van matar", deia una de les concentrades. No han faltat, com no falten diàriament a Twitter, les acusacions de "" disparades a tort i a dret contra pràcticament tothom que es mirava l'escena amb curiositat. Que venia, de la CUP? "Traïdors!". Que venia l'expresident? Ovació tancada.Els mitjans han estat també al punt de mira d'una minoria dels concentrats. Com sovint passa a Twitter, espai que es podria dividir entre botiflers i patriotes, s'han llançat crítiques contra diversos diaris i periodistes que cobrien la manifestació, en alguns casos fins i tot citant-los pel nom. També contra, televisió que, a les xarxes, més d'unha demanat "tancar". "Abans anaven en contra d'i ara només van en contra de Junts", assenyalava una de les més abrandades. Persones properes a Borràs han hagut d'acostar-s'hi per evitar que la discussió pugés de to.

