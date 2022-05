L'amfitrió de Joan Carles a Sanxenxo: «Si mireu el calendari de regates, sabreu quan tornarà a Espanya»

🎙 “El rei ens ha demanat el calendari de regates de tot l’any, així que si el mireu podreu endevinar quan vindrà.”



👤 Pedro Campos, president @rcnsanxenxo #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/zETVm7vkEA pic.twitter.com/nPJy94qGu8 — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) May 19, 2022

Com han reaccionat les forces polítiques al seu retorn?

a l'estat espanyol ha sacsejat l'actualitat política. Després de la sevaper problemes amb Hisenda, el pare del monarca Felip VI tornarà aquest dijous a territori espanyol i ho farà, concretament, a Sanxenxo. Primer aterrarà a Vigo i després, a la zona de Pontevedra. És el primer cop que torna des de la seva fugida, l'agost del 2020, quan encerclat per un seguit d'investigacions sobre el seu patrimoni, i davant l'erosió de la monarquia, va decidir posar terra pel mig.Ara, sense donar explicacions,amb qui va poder mantenir una conversa telefònica el 15 de maig passat, quan el rei va viatjar als Emirats Àrabs Units amb motiu de la mort del cap de l'estat àrab.L'amfitrió del rei emèrit a Sanxenxo ho ha revelat al Planta Baixa de TV3.del municipi, ha explicat que ell mateix ha pogut parlar amb Joan Carles.ahir i em va dir que arribaria aquesta tarda a Vigo, que latambé vindria i que marxarà el dilluns al matí a Madrid", ha afirmat.En l'entrevista,que l'anterior monarca espanyol torni a l'Estat el juny pel mundial de vela, esport que l'ha apassionat durant dècades. És més, el mateix amfitrió de Joan Carles ha explicat que per tal de saber "quan tornarà" l'emèrit, només cal veure el calendari de regates. "El rei ens ha demanat el calendari de regates de tot l’any, així que si el mireu podreu endevinar quan vindrà", ha afirmat.El retorn de l'emèrit ha posicionat les forces progressistes en un discurs crític i exigent respecte el Borbó. Des d'Unides Podem, les principals veus han reclamat al pare de Felip VI que ofereix explicacions detallades de la seva actuació. La vicepresidenta segona de l'executiu,, ja va voler definir la seva posició quan es va donar per imminent el retorn: "No es tracta de venir o no venir, sinó de rendir comptes". Anant més enllà, Díaz ha reobert el debat sobre la inviolabilitat del rei. Una clàusula constitucional que ha estat un suport decisiu per impedir a l'exmonarca de respondre dels seus excessos. També des del PNB i les forces sobiranistes (ERC, Junts, PDECat i CUP) s'ha reclamat la fi de la inviolabilitat del monarca. El PSOE fa dies que fa equilibris.Des de la dreta no hi ha hagut dubtes. El líder del PP,, ha explicitat el seu suport sense matisos al retorn de l'emèrit. Feijóo fins i tot es va permetre dir l'abril passat que "molts espanyols no han tingut les investigacions que ha tingut Joan Carles". I va advocar per la "normalització" que suposa el retorn. Vox, per la seva banda, defensa "l'absoluta naturalitat" de la decisió de tornar. Hi ha voluntat de rentar la imatge de l'exmonarca.

