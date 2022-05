La factura de l'aigua augmentarà en 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Les factures de l'aigua augmentaran a partir del juliol a 23 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així ha anunciat l'AMB aquest increment del 4% dels preus del consum, que afectarà uns 3 milions de persones. L'empresa Aigües de Barcelona exigia un augment del 7,3% en el qual serà la primera pujada de la factura de l'aigua des del 2015. Els preus a Catalunya ja eren més alts que la majoria del territori de tot l'Estat, segons un estudi de Facua publicat el 2021. Ara mateix és un 23% més cara respecte a la mitjana espanyola, una xifra que s'incrementarà a partir del juliol.



Com justifica l'AMB aquest augment de la factura? L'entitat pública assegura que és culpa de la inflació -els preus de l'energia ja estan disparats des de l'inici de la guerra d'Ucraïna i l'aturada dels transportistes- i diverses inversions que es faran a la xarxa, com per exemple, la renovació de les canonades. Eloi Badia, regidor d'emergència climàtica de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident de l'AMB, ha assegurat que "les famílies vulnerables tindran el subministrament garantit".

Quins són els 23 municipis afectats amb l'augment de la factura?

Els municipis de l'AMB que patiran un increment del preu de l'aigua són: Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Pallejà, Montcada i Reixac, El Papiol i Montgat.

Des del 2011 existeix la tarifa social del cànon de l’aigua, una bonificació que consisteix en bonificar en un 100% el cànon de l'aigua per a les famílies més vulnerables i que consumeixen fins a 27 m3/trimestre. En cas que alguna família en situació de vulnerabilitat superi aquest consum la bonificació s'aplica en un 50%. S’ha de tenir en compte que a Catalunya el 72% dels rebuts de l'aigua declarats a Catalunya no superen aquest primer tram. Aquí pots consultar com accedir-hi.

