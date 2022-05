El president d'Iberdrola: «Només els rucs que continuen amb la tarifa regulada paguen més llum»

, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmat aquest dijous a Sagunt (València) que el 80% dels espanyols "no paguen" el preu del mercat majorista elèctric, i queque segueixen amb la "marcada pel govern (espanyol)"Ho ha dit durant un col·loqui de la presentació de la futura, que Iberdrola proveirà amb energia solar fent una inversió de 500 milions d'euros.El comentari de Galán s'ha produït quan li han preguntat al president del Grup Volkswagen, Herbert Deiss, com s'aconseguirà el subministrament total de la gigafactoria. Un moment que ell ha aprofitat per a introduir "un".

