Milers de persones detingudes a Rússia en les protestes contra la guerra a Ucraïna

🇷🇺🇺🇦El edificio principal de la administración regional de Járkov es totalmente destruido por un bombardeo ruso en pleno centro de la ciudad.



Se espera que en próximas horas se emplee artillería y misiles más pesados y destructivos para facilitar el avance de tropas. pic.twitter.com/5Q7m8x3Acr — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) March 1, 2022

The aftermath of the presumed MLRS strike in central Kharkiv. https://t.co/ALypOeo142 pic.twitter.com/zAt3hHW6IM — Rob Lee (@RALee85) March 1, 2022

en diverses ciutats russes contra la guerra a Ucraïna. Les autoritats policials de Rússia van detenir ahir dilluns unes 413 persones més, elevant la xifra total de 6.440 arrestats des de l'inici de les protestes, el passat dijous.són les principals ciutats russes que aglutinen dissidents contra el conflicte bèl·lic.han estat detingudes a la capital russa i més deno s'amaga en la seva repressió contra els seus propis ciutadans que critiquen la guerra i la invasió iniciada per. El Ministeri de l'Interior de Rússia va avisar dijous els ciutadans que les autoritats prendran "totes les mesures necessàries" per mantenir la llei i l'ordre en les protestes i va advertir que la Policia aturarà tots els participants en accions no autoritzades si es duen a terme accions "provocatives o agressives" contra els agents.Putin es va comprometre aquest dilluns amb el president francès, Emmanuel Macron, a no atacar la població ni les infraestructures civils d'Ucraïna, segons ha informat l'Elisi després d'una trucada entre els dos líders. A més, Putin també va garantir al president francès que les carreteres seran segures, en especial la ruta cap al sud de Kíev. Macron ha demanat al seu homòleg rus que s'acordi un "alto el foc immediat" en el marc de les negociacions obertes a Bielorússia amb el govern ucraïnès, i ha exigit respecte pel dret humanitari internacional.L'exèrcit rus ha atacat aquest dimarts al matí la seu del govern regional de. Concretament, el míssil hde la ciutat, la segona més poblada d'Ucraïna. Tot i que sembla que el míssil no ha tocat l'edifici, per ara, es desconeix si hi ha víctimes.ja va rebre un altre bombardeig aquest dilluns en una zona residencial que va deixar mots i desenes de ferits. Diverses imatges han captat el moment de l'impacte i l'explosió posterior, a més de tots els desperfectes que ha provocat.L'impacte es produeix l'endemà de les primeres conversesper arribar a una solució pacífica del conflicte que es va iniciar dijous passat. En aquest sentit, el ministre de Defensa d'Ucraïna,, ha denunciat atacs "bàrbars" de l'exèrcit rus aquest dimarts contra ciutats ucraïneses alhora que ha remarcat que els ocupants russos "són incapaços d'ocultar que estan agonitzant".

