Ucraïna denuncia atacs russos «bàrbars» contra les ciutats

Mal símptoma: els treballadors de l'OSCE ha abandonat aquest matí Donetsk. — Manel Alías (@ManelAlias) March 1, 2022

El, ha denunciatde l'aquest dimarts contra ciutats ucraïneses alhora que ha remarcat que els ocupants russos "".El president d'Ucraïna, Volodímirdesprés del bombardeig "brutal" a la segona ciutat del país, Kharkiv. En un nou vídeo, Zelenski hade nouper aïllar el règim de Vladímir Putin i ha reclamat aturar les compres de productes energètics com el gas o el petroli.Les autoritats ucraïneses han denunciat a primera hora d'aquest dimarts uncontra l'Unrus ha impactat contra la plaça Maidan de la segona ciutat més poblada del país. Per ara es desconeix si hi ha víctimes. Ubicada a 35 quilòmetres de la frontera russa, Khàrkiv ja va rebre un altre bombardeig aquest dilluns en una zona residencial que va deixar mots i desenes de ferits."Els 'llibertadors' bojos ja no amaguen que", ha denunciat el Servei Estatal d'Emergències ucraïnès a Telegram juntament amb un vídeo en què es pot veure l'impacte del projectil. "En aquests moments,", han assenyalat abans de confirmar atacs a l'Òpera, la Filharmònica i una zona residencial de la ciutat.Els serveis d'emergències no es poden desplaçar a la zona a causa dels atacs i l'organisme hade la zona que "i que resin pels soldats". "Arribarà el moment en què tots els criminals de guerra i tots els dictadors bojos seran portats a la Justícia.", ha rematat el comunicat.A més, almenys 70 soldats ucraïnesos han mort en elal nord-est del país. Segons ha informat el cap de l'administració militar a la regió, Dmytro Zhyvytskyi, no es descarta que pugui haver-hi més víctimes, ja que s'estan recuperant encara persones de sota la runa i ha explotat un dipòsit de gasolina.Per altra banda, i mentre la tensió a la regió escala,a primera hora d'aquest dimarts, tal com ja havia anunciat l'OSCE -Organització per la Securetat i Cooperació a Europa.Segons l'últim informe emès per l'organisme, la missió havia completat durant el dilluns les activitats d'evacuació de la majoria de membres de la missió internacional i, per ara, queden al lloc els equips de vigilància del Khàrkiv i Kherson. L'alta direcció de la missió romandrà a Ucraïna fins que es finalitzi el procés d'evacuació de tots els membres. L'enviat especial de TV3 a la regió, Manel Alías, ha qualificat la decisió de​​​​​

