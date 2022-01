Vuit consells per combatre el malbaratament alimentari a casa

1. La compra

2. Les etiquetes

3. Productes sense data de caducitat

Cal planificar la compra. Foto: Martí Urgell

4. La cadena de distribució

5. La conservació dels aliments

6. La dieta mediterrània

7. Conservació casolana

8. Cuina amb imaginació

Aquest dimecres, 26 de gener, se celebra el, amb accions i activitats per promoure la protecció del medi ambient des de diversos sectors. En aquest marc, i davant la urgència de lluitar contra la problemàtica del malbaratament alimentari, l’associacióimpulsa la campanya Dignitat de sobres.Quan parlem deens referim a aquells aliments segurs i nutritius inicialment destinats al consum humà que són rebutjats o utilitzats per a fins no alimentaris al llarg de la cadena alimentària, des de la producció fins al consumidor final passant pel conreu, la distribució, la venda al detall o a l’engròs, la restauració, etc.Elssón diversos: errades en les prospeccions de vendes, en la planificació en la compra o venda del producte, envasatge defectuós, eliminació pel color o la mida que té, desconeixement en les normes sanitàries o mala interpretació de les etiquetes dels productes, emmagatzematge incorrecte dels productes o desconeixement de tècniques per conservar els aliments, entre d’altres.I quines són lesque suposa això? A banda de les socials i econòmiques, hi ha les conseqüències ambientals: “El malbaratament agreuja els impactes ambientals derivats de la producció d’aliments; les emissions d’amoníac, que impacten en la qualitat de l’aire; la càrrega de nitrogen de l’aigua dolça, que reverteix en la qualitat de l’aigua, o l’augment dels gasos d’efecte hivernacle, que contribueixen al canvi climàtic”, indiquen des d’Andròmines.Però, com evitar el malbaratament a casa? Podeu seguir aquestsque ens dona l’entitat:Planifiquem la compra. Dissenyem el menú setmanal abans d’anar a comprar i comprovem quins aliments tenim i de quant d’espai disposem.Distingim entre data de caducitat i data de consum preferent. Ens fixem en les etiquetes dels productes, distingim entre data de caducitat (apareix als productes molt peribles, un cop el producte caduca, no es pot consumir) i de data de consum preferent (el producte es pot consumir passada la data, però haurem de comprovar que no està en males condicions: mala olor, diferent color o aspecte, etc.).Olorem, observem, tastem. D’aquells productes que no tenen data de caducitat, en comprovarem l’estat abans de llençar-los, els ensumarem per saber si estan en bon estat, n’observarem el color i la textura, i els tastarem per comprovar si estan bé o no.Unim-nos a grups o cooperatives de consum ecològic. Els aliments hi arriben en cadenes de distribució més curtes i evitem així el malbaratament alimentari.Guardem i conservem bé els aliments. A la nevera, per exemple, col·loquem cada producte al prestatge de la nevera que estigui a la temperatura més adequada. Al rebost, col·loquem a l’abast els aliments que ja hi teníem o que tenen una data de consum preferent propera.Fomentem la dieta mediterrània. Consumirem productes de proximitat i de temporada i evitarem els processats i ultraprocessats.Fem conserves casolanes per poder consumir i emmagatzemar aliments fora de temporada com l’escabetx, la melmelada, el chutney, en sal, en oli, en vinagre...Fomentem la cuina d’aprofitament. Plats com els canelons amb la carn del brou, cremes de verdures a punt de fer-se malbé, pizzes o truites amb les verdures que tenim a l’abast, etc.

