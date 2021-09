Sánchez referma la defensa del diàleg però insta Puigdemont a «sotmetre's a la justícia»

Podem demana també que no interfereixi

Junts i CUP recelen de la taula

ERC veu la mà dels aparells de l'Estat

La Comissió Europea evita valorar la detenció

L'Ajuntament de Barcelona n'espera l'alliberament

Lambán mostra una "grandíssima alegria"

Page i el PP també celebren la detenció

CCOO defensa el diàleg

ha reiterat la defensa del via del diàleg, després de, però ha insistit en la necessitat que l'expresident sigui jutjat. En una compareixença institucional des de la Palma centrada en les mesures per pal·liar els efectes de l'erupció del volcà a l'illa, el president espanyol s'ha referit també a la detenció i ha mostrat "respecte a tots els, i respecte i acatament de les decisions judicials que es prenguin".Sánchez ha recordat que, "quan Puigdemont va fugir de l'acció de la justícia, hi havia un altre govern" a la Moncloa, i ha defensat que "el que ha de fer [l'expresident català] és comparèixer i sotmetre's a la justícia". Igualment, però, ha reivindicat elcom a "única via per retrobar-se entre els catalans que pensen diferent i entre catalans i espanyols". "Vull mostrar el compromís i reivindicació avui, si es pot més encara, amb el diàleg entre administracions perquè els catalans puguin superar el".Altres membres del govern espanyol s'havien expressat amb anterioritat demanant que la detenció no torpedinés la taula de diàleg ni les negociacions dels. Així s'ha expressat aquest divendres la ministra de Defensa,, qui ha demanat en una entrevista a TVE deixar "al marge" d'aquestes qüestions situacions "personals" com aquesta i pensar en l'interès general dels ciutadans.Encara més, ha assenyalat, en un situació en què s'està sortint d'una crisi econòmica. Per a la ministra, els nous pressupostos ajudaran a la recuperació i, per tant, no comparteix que es pugui posar obstacles a la negociació. Preguntada per les declaracions del líder parlamentari d'Unides Podem,, conforme la detenció de Puigdemont és "il·legal", Robles ha contestat que no s'haurien d'utilitzar aquests termes que corresponen als tribunals de justícia i ha demanat deixar actuar a la justícia italiana.En la mateixa línia, la ministra de Ciència,, confia que la detenció no afecti el diàleg amb ERC. "Hauria de separar-se completament. La justícia va per un costat i les accions del govern, la política, va per un altre", ha afirmat en una entrevista a RNE. També ha assegurat que l'executiu espanyol respecta les decisions judicials, però que té una "claríssima voluntat de tornar a un punt d'inici en el qual la política torni a asseure's i estableixi ponts".Morant ha dit que la detenció de Puigdemont és "una derivada d'un" i al qual l'expresident "respondrà igual que respondria qualsevol altre ciutadà de la UE". "El govern d'Espanya respecte, per descomptat, l'acció i les decisions de les autoritats i jutjats italians igual que ho ha fet amb els tribunals espanyols i europeus", ha remarcat.Igualment, Unides Podem sosté que la detenció no hauria d'interferir en les negociacions dels pressupostos. La diputadaha apuntat també que la taula de diàleg segueix sent "la millor via" per resoldre el "conflicte" polític a Catalunya i ha criticat la "judicialització" de la política perquè considera que "no és la millor manera" de resoldre els problemes. "Donem suport a la via del diàleg. Aquesta és nostre posició i en això estem centrats", ha insistit.El líder dels socialistes catalans i cap de l'oposició al Parlament,italianes i per totes les decisions que pugui prendre la justícia". Així, Illa ha defensat que "ningú està per sobre de la llei i tots hem d'afrontar les conseqüències que comportin els nostres actes".Al seu torn, el vicepresident del Govern,, sí que ha vinculat la detenció i la taula de diàleg. "Ja vam avisar que érem molt escèptics amb la taula de diàleg i veiem com el temps ens està donant la raó", ha afirmat des de la concentració davant del consolat d'Itàlia a Barcelona. També ha destacat que els membres de Junts al Govern han volgut ser presents a la protesta. "Exigim a les autoritats europees l'de Puigdemont. Europa té presos polítics i en una Europa democràtica del segle XXI no es pot permetre", ha afegit.La CUP també creu que la detenció evidencia que l'Estat no vol negociar. "Per nosaltres la detenció accentua el que ja fa temps que diem que aquesta taula de diàleg ha de tenir data de caducitat. Cal que treballem per un pacte entre les forces independentistes per l'autodeterminació i l'amnistia", ha asseverat el diputat, mentre quetambé ha reiterat que no veu futur ni utilitat a la taula de diàleg.El president d'ERC,, ha reconegut que la detenció posa en perill la taula de diàleg però precisament per això l'ha reivindicat. En declaracions a Rac1, ha assegurat que ningú s'esperava la detenció i ha afegit que hi ha una part delsque tenen intenció de "rebentar qualsevol possibilitat de negociació". Per això mateix, ha defensat que la via per resoldre el conflicte passa per aquest diàleg i ha demanat la màxima coordinació per aconseguir l'amnistia i el dret d'autodeterminació.Igualment, la consellera de la Presidència,, també d'ERC, ha assegurat que el Govern continuarà defensat l'autodeterminació i l'amnistia a la taula de diàleg amb el govern espanyol. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha recordat que, des del primer dia, s'han plantejat aquestes dues reivindicacions a l'espai de diàleg amb l'Estat i, segons la consellera, la taula i la situació processal de Puigdemont sónS'ha de treballar, segons ha afegit, en els aspectes internacionals perquè la justícia europea "té coses a dir". I, alhora, també seguir treballant en la via de resoldre el conflicte a través de la. "A la taula de diàleg sempre hi anem a plantar cara i ho continuarem fent. Ja vam introduir des del primer dia que havíem de parlar d'aquesta qüestió perquè tenim presos alliberats però hi ha exiliats i represaliats", ha afirmat.La Comissió Europea ha evitat aquest divendres valorar la detenció perquè considera que és un assumpte que competeix exclusivament a les autoritats judicials sobre el qual no cal pronunciar-se. "Hem vist la informació en els mitjans. Només puc dir que és un assumpte que correspon a les autoritats judicials i que respectem la seva independència", ha indicat el portaveu de Justícia a l'executiu comunitari,, en una roda de premsa a Brussel·les.El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona,, ha assegurat que la detenció és "injusta" i "no facilita el camí del diàleg". "Espero un desenllaç immediat i tornar a la situació que érem", ha indicat referint-se a la possibilitat de les vies de "diàleg, conversa i retrobament". Martí ha insistit que la judicialització de la política "ha fet mal". A més, el regidor, que també és tinent d'alcaldia de Cultura, s'ha mostrat preocupat per la combinació entre possibles mobilitzacions ciutadanes a Barcelona per la detenció de Puigdemont i la celebració de les festes de la Mercè i ha indicat que estaran atents.Des del parlament aragonès, el president regional,, ha mostrat la seva "grandíssima alegria" per la detenció de Puigdemont i ha confiat que acabi essent jutjat i a la presó. En una resposta a Cs, ha dit: "No se li escapa a ningú que hi hagi dificultats perquè, a la fi, vegem a la presó i assegut a la banqueta alPuigdemont". Lambán ha confiat que "això es resolgui feliçment amb la presència d'aquest senyor a la presó i en el judici a què necessàriament ha de ser sotmès".Igualment, el president aragonès ha pronosticat el "fracàs" de la taula de diàleg amb Catalunya ja que, al seu parer, l'exigència de la Generalitat d'amnistia i referèndum "són inacceptables" pel govern espanyol i s'ha mostrat disconforme amb quees busqui el suport dels independentistes per governar. Tot i això, espera arribar "abans de Nadal" a un acord ambl'Estat i la Generalitat per presentar la candidatura conjunta el febrer o març de 2022 per alsAl seu torn, el president de Castella-la Manxa,, també del PSOE, ha celebrat igualment la detenció, assegurant que poder posar-lo davant de la justícia és un "compte pendent" de la democràcia espanyola i podrà servir per passar una "pàgina dolorosa" de la història d'Espanya. "No li desitjo el mal a ningú, no m'agrada que ningú entri a la presó, però és evident que la llei està feta per a tothom. La mateixa llei que va permetre que Puigdemont fos president és la mateixa que està reclamant que s'assegui davant la justícia espanyola ", ha asseverat.En aquesta línia, el vicesecretari de Comunicació del PP,, ha destacat la "bona notícia" que suposa la detenció i ha demanat que s'apliqui "amb efectivitat" l'euroordre "davant els delictes de rebel·lió i sedició perquè sigui jutjat com més aviat en els tribunals del territori nacional". "La detenció del pròfug de la justícia és una bona notícia per a tots i que el més aviat possible respongui davant la justícia espanyola", ha demanat el dirigent del PP, que ha incidit que a la Unió Europea "no hi cap impunitat per a qui va donar un cop a la legalitat, que va ser el que va fer ".El secretari general de CCOO,, ha afirmat que la detenció "segurament afegeix algunes incerteses i tensions" a la situació política, tot i que ha advocat per mantenir el diàleg i la negociació amb Catalunya. Aquest conflicte creu que està millor conduït "en els últims temps" gràcies a la taula de diàleg i a mesures de distensió com els indults. "Aquesta és la via per la qual cal apostar", ha declarat.

