Adeu a la cinquena onada de la pandèmia

CONTAGIS 967.368 (+959) INGRESSATS 936 (-50) UCI 324 (-12) DEFUNCIONS 23.547 (+37) Rt 0,77 (-0,01) REBROT EPG 128 (-9) VACUNACIÓ DOSI 1 5.724.463 (+18.503) DOSI 2 4.786.314 (+45.625) Actualització: 04/09/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.724.463 ( +18.503 ) 82,1% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.408.626 (+45.625) 78,9% (+0,4) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 260.087 (+9.146) Actualització: 04/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.380.873 (+159) REBUIG A LA VACUNA 80.742 (+383) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.177.140 Dosis Moderna/Lonza: 1.215.363 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.627.724 Dosis Janssen: 339.835 Actualització: 31/08/2021

Ha estat un estiu complicat, però finalment es pot començar a dirde la pandèmia. Els hospitals catalans han patit en les últimes 24 hores una forta baixada dels, que situen el total d'ingressats en 936. Les: avui hi hai el total de crítics als hospitals és ara de 324.Pel que fa a les, se'n lamenten: 23.547 persones han mort a Catalunya pel coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Falta saber si les 37 comptabilitzades aquest dissabte són totes de les últimes 24 hores o són, com va passar ahir, la conseqüència d'actualitzacions de dies i setmanes anteriors.Els contagis van també a la baixa. Durant les últimes 24 hores se n'han declarat 959 de nous, que augmenten el total des de l'inici de la pandèmia fins a 967.368. L'baixa fins ai eltambé segueixavui 9 punts, fins als 128. El 4,37% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies passa de 186,36 a 176,90, mentre que a set dies passa de 75,51 a 70,64.Pel que fa a la, una dada molt destacable. Elde vacunació segueix sentperò hi ha una franja d'edat que s'està vacunant massivament. Es tracta del grup de: no fa ni dos mesos que es poden vacunar i el percentatge de vacunació amb una dosi ja és del

