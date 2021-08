Joan Carles I va utilitzar Patrimoni Nacional per fer regals de luxe a les a seves amants

va deixar de tributar per bens amb un valor superior als 100 milions d'euros a través deEl rei emèrit gaudia d'aquests luxes personalment, com ara de la finca dede les Canàries regalada per part del rei de Jordània,, o una col·lecció de més de 70 cotxes d'alta gamma, entre molts d'altres, segons revela el diari Público.Patrimoni Nacional, organisme públic dedicat a mantenir bens històricament vinculats a la monarquia, sempre es va fer càrrec també dels 122 assistents de la família reial a la Zarzuela. I anava encara més enllà:, sobretot de Marta Gayá, Bárbara Rey i Corinna Larsen.El 2008, l'emèrit va encarregar una reforma integral deperquè hi entrés a viureamb el seu fill. De fet, ella mateixa es va encarregar de decidir quines millores s'hi feien. Aquesta finca també va ser sufragat per Patrimoni Nacional.

