Barcelona crea el Centre de Noves Masculinitats per combatre les agressions LGTBIfòbiques

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns la creació del, amb l'objectiu de combatre eli també la violència masclista. Així ho han anunciat l'alcaldessa,, i la tinent d'alcaldia de Drets Socials,, en roda de premsa.El centre tindrà una seu física al passeig Picasso i. "Volem imaginar el centre com un lloc on qualsevol persona de la ciutat s'hi pugui acostar", ha dit Pérez. L'espai oferirà formacions a treballadors municipals, joves, entitats i a la ciutadania en general. "Per acabar amb la LGTBIfòbia hem d'acabar amb els imaginaris que la sustenten", ha defensat.El centre s'encarregarà de proposar. "Ser home no vol dir reaccionar de manera agressiva ni assenyalar al diferent que no compleix amb els rols que suposadament ha de tenir un home", ha defensat Pérez.Colau ha insistit que les agressions LGTBIfòbiques estan vinculades a un. "És aquí on hem de fer èmfasi, en l'educació i la revisió del model de masculinitat patriarcal", ha reivindicat.La inauguració del centre s'emmarca en l'estratègia en l'àmbit d'educació que l'Ajuntament tira endavant per combatre la LGTBIfòbia. El full de ruta municipal també inclou els àEn matèria educativa, Colau i Pérez han assegurat que el gran objectiu ésa les escoles catalanes.

