Caiguda generalitzada dels delictes a Barcelona amb un increment de la violència masclista

Creix la violència masclista

Durant el primer semestre del 2021en comparació amb el mateix període del 2019. La reunió de la Junta de Seguretat Local d'aquest divendres ha analitzat les dades actuals comparant-les amb les de fa dos anys perquè els primers sis mesos del 2020 estan clarament marcats pel període del confinament domiciliari. Tot i la caiguda generalitzada de delictes i el fet que els delictes contra el patrimoni decreixin un 48,5%,a causa, sobretot, de la violència masclista exercida a través de maltractaments a la llar o agressions sexuals.Les dades delinqüencials s’han analitzat aquest divendres al matí en el marc de la celebració de la, amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i amb la participació de la resta de cossos policials i representants de la judicatura i de la Fiscalia, entre d’altres representants que tenen competències en l’àmbit de la seguretat a Barcelona.Durant el primer semestre d’aquest any s’han registrat 63.163 fets delictius, s’han fet 8.670 detencions (un 23% menys) i s’han investigat 18.793 persones (un 23,7% menys)., passant de 21.8% a 28.1%.Les principals infraccions relacionades amb els delictes contra el patrimoni són, amb una mitjana diària de 137 fets respecte als 370 furts que es produïen el 2019. Durant el primer semestre del 2021 s’han denunciat 24.432 furts mentre que en el mateix període anterior se’n va registrar 67.000, el que suposa una reducció del 63,5%. Per àmbit on succeeixen aquestes fets, els ocorreguts al carrer ocupen un 49%, un 26% als establiments comercials i un 18% al transport públic., impulsat per Mossos i Guàrdia Urbana amb l'objectiu de detenir lladres multireincidents. Durant el primer semestre del 2021 s’han detectat 134 delinqüents amb una intensa càrrega delinqüencial, dels quals se n’han detingut 111. En general, s'han fet un total de 1.276 detencions relacionades amb robatoris violents, les quals 681 s’han realitzat in fraganti per robatoris violents i/o intimidació ocorreguts al carrer.Els delictes contra les persones són el principal motiu de preocupació., mentre que. Els delictes d'amenaces també han pujat un 20,7%. En general,, amb un total de 1.327 denúncies. L'augment més destacat és el dels trencaments de condemna, amb un increment del 56,5%, i els maltractaments a la llar, que ho fan un 40,3%.Els Mossos d’Esquadra han instruït durant aquest període un, passant de 322 el 2019 a 394 al 2021. En canvi, pel que fa a fets delictius que van succeir durant aquest període, es redueixen notablement, passant de 364 l’any 2019 a 343 el 2021. La resolució de les agressions sexuals i els abusos sexuals arriba al 80%.La caiguda generalitzada de delictes a la ciutat contrasta amb el fet que la inseguretat continua sent la principal preocupació dels barcelonins , tal com reflecteix el Baròmetre Semestral que l'Ajuntament va publicar aquest dijous.

