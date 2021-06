Sánchez reconeix que les tensions territorials són un «llast» per a Espanya

El, ha assegurat que larequereix la màxima unitat política i evitar els conflictes "estèrils". "La concòrdia també és un valor econòmic -ha proclamat- i la discordia partidista i territorial és un llast economic". "Haurem de trobar-nos i", ha dit Sánchez, que ha agraït el posicionament del Cercle d'Economia en favor dels indults . "Ningú, ni nosaltres mateixos, som els amos de la raó", ha afirmat. Les paraules del líder socialista i la rebuda que ha tingut han contrastat amb el xoc protagonitzat dijous pel líder del PP, Pablo Casado, qui es va posicionar radicalment en contra dels indults Ho ha dit en la seva intervenció en lesde l'entitat, que es clausuren aquest divendres a. Sánchez ha començat la seva intervenció amb un anunci sorpresa, el de la convocatòria d'unper al proper dijous per suprimir l'obligatorietat de duren els. Un anunci que ha estat rebut amb alleugeriment per l'auditori i que ha estat l'inici d'un discurs caracteritzat per l'optimisme i elEl president del Cercle d'Economia,El dirigent econòmic ha expressat l'aposta de l'entitat per l'europeisme i les llibertats. Ha afirmat quecontinua subsistint i s'ha convertit enbasat en un "repartiment del poder" i implica un problema polític. Ha dit que ni lani laseran camins per resoldre el conflicte. Ha recordat aquí l'aposta del Cercle per un model territorial. Faus ha apostat percom a via possible.Faus ha recordat la posició del Cercle en favor dels, que "no seran la solució definitiva però seran un pas endavant". Ha reclamat "transaccions possibles" per part de les dues bandes i ha assegurat que l'única alternativa a una via negociada és "la, lai la". "Som conscients -ha dit adreçant-se a Sánchez- que has adoptat un camí arriscat. El teuserà l'èxit de tots", ha assenyalat el líder econòmic.En un exercici de triomfalisme que ha estat el tret definitori de les seves paraules en tot l'acte, Sánchez ha anunciat que "superarà totes les seves" en els propers mesos. "Hem assolit el primer objectiu que ens proposàvem: sostenir la nostra economia", ha dit. Però ha afegit que "la recuperació econòmica serà molt poderosa". No ha descartat que les previsions s'hagin de revisar a l'alta.El dirigent espanyol ha recordat la seva trobada amb la presidenta de la, qui va elogiar dimecers passat elque va ser presentat a Brussel·les pel govern espanyol i que supsoaria una transformació de l'economia espanyola."Espanya iseran el que vulguin ser", ha afirmat Sánchez, per la qual cosa és necessària un full de ruta, que el líder socialista ha dit que és el Pla de Recuperació i Resiliència, que ha qualificat d'"ambiciós". Ha destacat la necessitat de preservar lai la cohesióque han d'acompanyar la recuperació. El cap de l'executiu ha subratllat també el nou pla de, creant un únic sistema, garantint que l'estat espanyol no tingui mancança de

