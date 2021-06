La «benvinguda especial» del Cercle al primer president d'ERC

"Sense vencedors ni vençuts"

"Esperança enmig d'un corrent que afavoreix la moderació". Així resumeix un veterà dell'ambient que ha acollit aquest dimecres el president de la Generalitat, en les jornades de l'entitat , que se celebren per primer cop a Barcelona i no a la tradicional Sitges. Aragonès és ben conegut al Cercle. Hi ha estat altres anys com a vicepresident i conseller d'Economia. Aquest cop, però, és diferent. L'inici de legislatura ha donat un nou to a la política catalana i la proximitat delsals polítics independentistes ha canviat el clima., han estat les paraules de, president del Cercle, al nou president de Catalunya, el primer d'ERC que coneix l'entitat. Faus ha explicitat que el felicitaven "molt positivament" pels primers moviments del nou. El dirigent econòmic ha reclamat a Aragonès "", amb "ambició, la política com a tasca i la llei com a eina". Feia anys que el president del Cercle no subratllava tan positivament la presència d'un màxim representant de la Generalitat. La millor benvinguda, però, ha estat quan Faus ha defensat els indults en nom del Cercle Les paraules del president Aragonès, defensant eli alhora advertint de l'escenari ple de dificultats en què es produirà, ha entrat bé a les oïdes d'un auditori que fa de la moderació un dels seus senyals d'identitat. Aragonès ha exhibit un toper defensar una voluntat reformista, que no xoca frontalment amb el Cercle. En el torn de preguntes final, a una pregunta sobre l'ha defensat una aposta per les connexions intercontinentals com correspon a una "metròpoli global", però ha recordat el factor ambiental i la interrelació amb els altres aeroports.Només una pregunta ha semblat crítica: per què prefereix anar adivendres en lloc de reunir-se amb Pedro Sánchez i el president sud-coreà. Aragonès se n'ha sortit explicant l'"" del Govern i el fet que l'executiu hi serà present. L'ambient ha estat cordial en tot moment, a diferència de l'última vegada que hi va anari el debut que hi va protagonitzarAires dei de temps nou els que es respiren pels passadissos de l', a tocar de mar, mentre els serveis de seguretat copen els espais i es viu la major ebullició dels darrers anys. Moltes coses s'acumulen: és la fi de la pandèmia i un retorn, potser, a una normalitat que ningú sap com acabarà sent, però que els banyistes de la Barceloneta certifiquen.Però és la presència de les primeres autoritats de Catalunya, de l'estat amb la imminent arribada del reii la visita afegida del president deel que ha convertit unes jornades sempre freqüentades en una munió de gent i mitjans, amb prop deL'escriptor i analistamembre de la junta del Cercle, admet l'amb què es contempla el nou context. Però amb moderació. "És que pitjor no podíem estar", assegura. Amat creu que el clima general entre els assistents a la trobada del Cercle és d'alleugeriment i de confiança. "És una percepció diferent de la que es té en molts àmbits de Madrid. Allà creuen que la superació delserà més difícil del que es pensa a Catalunya". Amat ha estat un dels redactors del document del Cercle sobre els indults.L'ambient predominant és el que expressaa punt d'abandonar la presidència del, que demana un "", que segons ella "s'ha de produir a molts nivells, sense renunciar a res". Conesa pensa que, amb el futur que ve, cal generar aliances, i "fer-ho de manera que tothom hi surti guanyant". "Ens hem de reiniciar tots, i ara és un bon moment", ha assegurat.Una opinió molt majoritària d'entre els assistents a les jornades del Cercle és la que aquest matí expressava l'economista, habitual d'aquests encontres des de fa trenta anys i antic col·laborador de, exvicepresident econòmic del govern de José Luis Rodríguez Zapatero. González, que presideix elde Lleida, creu que "s'ha de sortir del conflicte polític". onzález veu bé els indults, alhora que explica: "No entenc els independentistes, però tampoc entenc a Vox ni a algunes persones del PP. Però hem de conviure tots".Avui aquest era el sentiment majoritari. Tornant al soci veterà del Cercle, aquest comentava: "Com han hagut de canviar les coses en la societat catalana perquè l'arribada d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat s'hagi rebut amb alleugeriment en una entitat com la nostra".

