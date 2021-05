Majoria a Barcelona (amb el PP inclòs) per no contractar empreses israelianes de territoris palestins ocupats

Declaració sobre Israel i Palestina del #ConsellMunicipaldeCooperació de Barcelona a proposta de @Lafede_cat.



Aprovada per tots excepte JxCat, C's i BCNxCanvi.



Es considera que el marc dels Acords d’Oslo ja no és vigent i que l’Ajuntament de Barcelona ha de fer algunes passes. pic.twitter.com/CS3voVsT0c — David Llistar (@Superllisti) May 20, 2021

El Consell Municipal de Cooperació de Barcelona ha aprovat una declaració a proposta de LaFede.cat -que agrupa ONG d'arreu de Catalunya- que, entre altres reclamacions, exigeix a l'Ajuntament no contractar empreses israelianes establertes en territori palestí ocupat. La proposició, no vinculant, ha comptat amb el suport de Barcelona en Comú, ERC, PSC i PP, segons confirmen fonts oficials municipals a. JxCat, Ciutadans i Barcelona pel Canvi no l'han aprovat.L'aprovació de la declaració arriba en plena ofensiva d'Israel a Gaza i en un repunt dels atacs de l'exèrcit israelià als territoris palestins ocupats per Israel a Cisjordània, incloent Jerusalem Est. La declaració aprovada demana a "tots els actors de Barcelona" que contribueixin a rebaixar la violència a la zona, a través dels seus contactes amb la societat civil.També reclama al consistori que deixi de contractar empreses que operin en territori palestí ocupat per Israel. Es tracta d'una demanda compartida pel moviment de solidaritat amb Palestina, que a través de la pressió internacional vol acabar amb els assentaments il·legals de colons a Cisjordània. El 2017 el ple municipal ja va aprovar una proposició en aquest sentit.La declaració aprovada també demana "desmantellar" l'agermanament amb Tel Aviv signat durant el mandat de Joan Clos i que també és compartit amb Gaza. Els signants reclamen un nou posicionament associat a "la democràcia, la pau i la cooperació".El text també insta la Generalitat a deixar de considerar Israel com a regió estratègica i exigeix a l'Estat que aturi qualsevol intercanvi d'armes amb Israel. "Hi ha proves clares que seran utilitzades per massacrar el poble palestí", diu la declaració. El text emmarca les seves demandes en la constatació que l'Acord d'Oslo signat el 1993 ja no és "vigent".

