Demòcrates demana a Junts i ERC que concretin l'«embat democràtic» a canvi del seu suport

Demòcrates demana a Junts i ERC que concretin què vol dir el punt del seu acord de Govern "embat democràtic per la independència" a canvi del suport de la formació al pacte. L'entitat ho expressa després de la consulta a les bases que ha fet les darreres hores. L'associació compta amb 2.544 afiliats, i la participació de la consulta ha estat del 39,34% (1.001 vots emesos). D'aquest percentatge, el 87,21% han votat a favor del pacte amb el matís de l'aclariment del punt de l'embat (873 vots) i el 12,79% hi ha votat en contra (128 vots). El resultat de la consulta és vinculant per a la portaveu i diputada demòcrata Titon Lailla en la votació del ple d'investidura d'aquesta setmana al Parlament La pregunta que Demòcrates ha formulat a les bases ha estat: "Estàs d’acord que Demòcrates de Catalunya subscrigui el preacord de Govern de la Generalitat de Catalunya 2021, amb el vot afirmatiu de la portaveu i diputada demòcrata Titon Laïlla en el Ple d'Investidura d'aquesta setmana, condicionat al fet que en els propers mesos es concreti el desenvolupament del punt embat democràtic per la independència' i en sis mesos la formació demòcrata pugui replantejar-se el seu suport al Govern català?".A parer de Demòcrates el preacord de Govern recull els seus punts programàtics explicitats al consell nacional demòcrata del dissabte 15 de maig, com ara permetre un Govern i un Parlament que aquesta legislatura materialitzin el mandat independentista del 52%, per fer front als reptes de país i donar resposta a la crisi social i econòmica.Altres punts programàtics també recollits al pacte, segons Demòcrates, són reprendre "amb urgència" la iniciativa conjunta de l'independentisme; fixar objectius estratègics de l'independentisme que passin per la necessitat d'una "confrontació cívica"; reconèixer que la negociació amb l'Estat és "finita" i que les possibilitats d'èxit són "molt limitades", i poder plantejar "un nou embat democràtic" que permeti assolir la República catalana.

