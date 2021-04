Junts redueix el document d'ERC sobre el nou Govern a un «compendi» dels que ja havien intercanviat

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha volgut "desmitificar" el document que ERC va lliurar a Junts dissabte passat . Un document que el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, va qualificar de "complet" i que hauria de permetre desencallar un acord de govern. En roda de premsa, Artadi ha assegurat que el document "no és res més que un compendi" dels que ja s'han anat intercanviant i que no hi ha "cap element nou". Ha donat per fet que el respondran tal com diu que han fet fins ara. Després de dos mesos de negociació, Artadi ha dit que ara s'està més a prop d'un acord amb ERC ja que "s'ha fet molta feina" i ha evitat confirmar si aquest divendres hi haurà una reunió presencial dels equips negociadors. Artadi ha explicat que prefereix mantenir les negociacions en "discreció" i prioritzar poder aconseguir un "bon acord" que no pas "anar macant perfil cada setmana". Tot i així, ha admès que a vegades han hagut de reaccionar a "filtracions" que s'han fet a la premsa.I en aquest context s'ha referit a l'últim document que ERC ha lliurat a Junts en el marc de les negociacions. I l'ha considerat un "compendi" de les propostes que s'han anat intercanviant els dos partits. La membre de l'equip negociador de Junts assegura que "l'únic valor" que té aquest document és posar les propostes en un sol document.Artadi ha explicat que l'intercanvi de documents ha estat la manera de treballar des del primer dia i que el problema no és que hi hagi esculls, sinó que cal "concretar més les coses" i, segons ha afegit, "això requereix temps".Un dels àmbits que necessita concrecions és l'estructura del govern ja que, segons Artadi, la proposta d'ERC és "poc detallada". La vicepresidenta de Junts ha defensat que els departaments "no es construeixen màgicament" i que encara queda feina per fer sobre aquesta qüestió.Preguntada per si aquest divendres hi haurà una reunió presencial entre els dos equips negociadors després de més d'una setmana sense trobades, Artadi ha dit que no hi ha res a reprendre perquè s'està en contacte diari. En aquest sentit, ha volgut "desmitificar" també les reunions presencials tot assegurant que "no són ni més ni menys importants" que les reunions telemàtiques o l'enviament de documents. "Ni estem aturats ni hi ha una gran proposta que de sobte ERC hagi posat sobre la taula i que JxCat l'haguem de meditar", ha conclòs.Artadi ha afirmat que s 'ha de treballar en dos nivells: d'una banda amb ERC per a un acord de govern, i d'altra banda, un acord de legislatura que ha de passar per tres, incloent també la CUP. En aquest segon àmbit, ha defensat que no només s'ha d'arribar a un acord parlamentari de legislatura per donar estabilitat sinó que també s'ha de decidir qui recorregut es dona als 74 diputats independentistes del Parlament, sumant així ERC, Junts i la CUP.

