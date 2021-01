Evacuen sis persones atrapades a un allotjament rural de Rojals, a Montblanc

Efectius de Protecció Civil han evacuat aquest diumenge al matí sis persones que havien quedat atrapades al Mas de l'Arlequí de Rojals, a Montblanc. Segons ha informat Ràdio Montblanc, es tracta dels propietaris i dos clients als quals s'ha traslladat fins al nucli urbà d'aquesta pedania. Els vehicles dels evacuats havien quedat immobilitzats per un gruix de neu que ronda el mig metre. D'altra banda, veïns de Vilanova de Prades (Conca de Barberà) retiraven neu dels carrers amb pales aquest diumenge per permetre l'accés a una ambulància.En declaracions a l'ACN, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà, Josep Ramon Guiu, ha lamentat la tardança de les màquines llevaneu en diversos nuclis petits.Guiu ha apuntat que gràcies a la tasca de la llevaneu i els veïns s'han pogut netejar els carrers i que dilluns l'ambulància acudirà al poble per tal d'atendre una persona malalta i una altra que ha de rebre atenció sanitària a l'hospital.D'altra banda, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Valls s'ha activat per rescatar una família al camí del Tomb de la Paella, a l'N-240, en direcció a Figuerola del Camp. S'han mobilitzat vehicles 4x4 i voluntaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor