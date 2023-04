Capgirem Moià canviarà un dona de la llista per arribar al 40% d'homes que estipula la llei electoral

ha decidit canviar una dona per arribar al 40% d'homes que estipula la llei i que ha estat el motiu pel qual la Junta Electoral els ha impugnat la llista. "No és el que més ens ve de gust, però sinó el poble es quedaria sense el projecte pel qual hem estat treballant tants mesos", ha dit a l'ACN la cap de llista,L'esmena s'ha de presentar abans de dissabte i encara estan estudiant quin serà el millor canvi en una llista on hi ha 8 dones i 5 homes. Finalmenti la dona que surti es mantindrà en el projecte i anirà de suplent. Capgirem Moià troba "absurd" que una llei que havia de servir per corregir la "infrarepresentació" històrica de les dones ara els penalitzi just pel contrari.La llista de Capgirem Moià per a les properesha estat impugnada per laperquè no compleix elque marca l'article 44 bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg). La norma estableix que en municipis de més de 3.000 habitants, com és el cas, hi ha d'haver un. Més del 60% de la llista de Capgirem Moià, per la qual cosa l'àrbitre electoral entén que no compleix el requisit. Els responsables de la formació subratllen que fent una interpretació "històrica" de la llei, els percentatges s'estableixen per pal·liar la "infrarepresentació" de les dones. Per això consideren "" que se'ls penalitzi per tot el contrari.En un comunicat, Capgirem Moià afirma que las'ha intentat revertir a través de mesures de discriminació positiva com la creació d'aquests percentatges. Però afegeix que no són "l'objectiu últim", sinó "un mitjà per fer front tant als motius que porten aparellats aquesta falta de dones en el discurs polític com a les conseqüències que no hi siguin: el" del sistema.Per això, la formació considera que "no té cap mena de conseqüència negativa" que un partit superi el 60% de dones "i menys com per ser impugnada". A més recorda que, per exemple, diversos grups alpresenten composicions en les quals les dones "representen al voltant del 30%".Tot plegat, clou el comunicat, "sense tocar el tema de la distribució completament masculinitzada dels centres de direcció dels partits".