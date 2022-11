Recaptar 4.000 euros en un mes: el desig d'aniversari del CR TEA CC per apropar l'autisme a la societat

Una campanya de micromecenatge per publicar un àlbum il·lustrat de sensibilització

Van començar senti ara gairebé en són. El(el) és un dels més longeus i potents que té el nostre país a nivell d'tant aque pateixen aquesta, com a les sevesmés proper. Va néixer el mes dede la mà d'unamb ganes de trobar espais on feradaptats a les necessitats dels seus fills i filles. Una de lesmés manifestades durant les trobades era la de l'delsper a infants amb TEA; un cost que cobreixen els, però que "com que tarden tant en arribar, no eviten la despesa familiar", explica, presidenta i una de les fundadores del CR TEA CC.Així doncs, i fent-se seva la mítica Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, aquelles mares i pares van llogar -amb el suport de l'Ajuntament de Manresa- un local alen què van començar a posar en marxa teràpies diverses encarades a menors d'edat amb TEA. "Vam començar obrint unes hores els dissabtes i actualment funcionem, de dilluns a divendres, de deu del matí a una del migdia i de tres a set de la tarda, i dissabte al matí", celebra la presidenta, que afegeix que això es tradueix "en una mitjana desetmanals". I és que a diferència dels tractaments en centres privats (que costen entre 39 i 50 euros l'hora), al centre manresà, el preu per sessió individual és de"Si podem oferir això és perquè els nostressóni cobren un sou molt modest, i perquè tenim", apunta Serrano que, juntament amb l'equip que dona vida al centre manresà, ha ajudat aa les comarques del Moianès (), del Vallès Occidental () i al Berguedà (). "Actualment estem treballant per posar en marxa el", celebra.Ja és habitual que les famílies vinculades al Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central organitzin activitats deal voltant del TEA. Actuacions de teatre musical, concerts o tornejos de futbol són algunes de lesque han anat duent a terme al llarg dels seus 10 anys de vida; unes propostes que s'han complementat amb la publicació del reculli del llibre fotogràficAra, i precisament perquè el proper 2023 arribaran a les dues xifres, des del CR TEA CC volen editar unque esdevingui "unper a les escoles que volen explicar la", però també una"per ajudar les famílies amillor el TEA". Tot plegat, "persobre la condició autista per tal de donar-li".Sota el títol, les famílies del centre han engegat una campanya de micromecenatge per fer realitat aquesta publicació, que conté deu relats de deude casa nostra (com Isaac Bosch, Antoni Dalmases, Anna Cabeza, Imma Cortina o Anna Fité), acompanyats de les il·lustracions de deude la talla de Mercè Arànega, David Castro, Joma o Arnal Ballester. Pel que fa a la portada de l'àlbum, "ha estat fruit de la col·laboració amb la Fundació Ampans, concretament dels artistes de l'Art de Viure", concreta Serrano.Per materialitzar aquest desig d'aniversari necessiten aconseguir 4.000 euros , que es destinaran ade l'àlbum. "En cas que superéssim aquesta xifra, dedicaríem l'excedent a pagar les", expliquen les famílies, tot afegint que "el que guanyem amb la venda posterior del llibre servirà per pagar els psicòlegs que donenal centre"., si tot va bé, es presentarà a la sala petita del Kursaal el diumenge 2 d'abril de l'any vinent en un acte que comptarà amb la presència dels autors i il·lustradors dels contes.