​Sant Jaume de Llierca celebra la festa major amb Ginestà

celebra aquest cap de setmana la festa major. Ho fa amb un programa d'actes que inclou un atractiu cartell musical de concerts. La música en directa serà un dels plats forts de la celebració.Els concerts es duran a terme divendres i dissabte a la plaça Major. La primera nit actuaran els garrotxins. Les actuacions començaran a les 00 h i la nit s'acabarà amb els gironins de música urbana. Dissabte, serà el torn del cap de cartellque farà una de les seves primeres actuacions a la Garrotxa. Després dels germans de Barcelona actuarà el grup de versionsi tancaran la nit els PDA part de la música, la festa major de Sant Jaume també comptarà amb desenes de propostes per a totes les edats com espectacles infantils com el d'el dissabte a les 18 h, inflables, atraccions, ball de la faràndula, cercavila o sardanes. La celebració s'allargarà del divendres 21 de juliol al dimarts 26. Pots consultar tots els actes aquí