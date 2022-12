​Molló posa fil a l'agulla a la creació d'un inventari de camins

L'últim ple municipal de Molló va aprovar inicialment l'inventari de camins municipals, elaborat per l'empresasota la direcció de, doctor en Geografia. Es tracta d'un document que, actualment, el municipi no té.L'inventari de camins municipals és un registre administratiu. Des d'una òptica jurídica i legal, la principal virtut de l'inventari de camins és la creació d'una aparença de demanialitat quei les obligacions que aquesta li imposa pel que fa a la defensa del seu patrimoni, i, especialment, en l'àmbit dels camins, la recuperació d'ofici de la possessió indegudament perduda.L'inventarid'acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles (administratives, cartogràfiques, cadastrals, etc.). També s'agrupen aquells vials de titularitat municipal que queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Llei de carreteres de Catalunya, és a dia vies i accessos urbans al nucli, pistes forestals, camins de servei i noves vies.Fins ales podrà consultar la documentació aprovada a les oficines municipals o al web https://www.mollo.cat/inventaricamins i presentar les al·legacions o suggeriments que es considerin pertinents.