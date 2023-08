Verema Solidària a Torelló el pròxim 2 de setembre

HORARIS



6:00 Inici de l’activitat



6:15 Verema sota la lluna plena que es retroba amb la sortida del sol a la Finca Can Martí.



7:00 Baixar al Celler a peu per veure la Recepció del Raïm i entendre el procés.



7:30 Visita del Celler Històric. Possible tast de Most en Fermentació o vi gairebé acabat.



8:30 Esmorzar Tipus Brunch amb tast de 3 vins i escumosos, amb Copes tècniques Riedel, comentat per un Sommelier Diplomat.



9:30 Conclusions.



10:00 Fi de l’acció

Veremar de nit per una causa solidàriaés una iniciativa que neix amb l’objectiu de donar suport a projectes socials que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social al territori català., tal com es fa per evitar la calor i els riscos que comporta. Serà el 2 de setembre, en horari real de feina. És a dir, des de la sortida del sol fins arribar quasi al migdia. A més a més, coincidirà amb lluna plena, i això permetrà viure el moment màgic de veure com s’amaga la lluna abans que surti el sol, amb les muntanyes de Montserrat de fons.L’activitat de verema solidària començarà a les 6:00 h del mati a una de les vinyes de la finca Can Martí. La lluna plena també serà protagonista juntament amb les caixes i tisores per collir i els frontals de llum.Aquesta lluna plena d’estiu també és coneguda com la lluna de les collites o la “harvest moon”. Després de veremar es caminarà fins a la masia, es visitarà el celler i es gaudirà d’un brunch acompanyat delsEl projecte ha estat possible dur-lo a terme gràcies a, associació especialitzada en captació de fons, amb aliança amb els cellers coorganitzadors i patrocinadors, i a tota una sèrie de col·laboradors i professionals que li han fet costat.Cal fer la reserva aquí