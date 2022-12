Aquest vi de la ​Pobla de Cérvoles és el millor de la DO Costers del Segre

Premi a la Millor Iniciativa Sostenible

, del celler Cérvoles de la Pobla de Cérvoles, és el millor vi de la. El guanyador s'ha anunciat en l’acte de lliurament de premis d'aquest Primer Concurs de Vins DO Costers del Segre.Pel que fa al, en aquesta primera edició, ha recaigut també en el. En aquesta categoria, la medalla de plata ha estat pel Saó Expressiu 2019 del Celler Mas Blanch i Jové, també de la Pobla de Cérvoles, i el bronze pel vi Raimat El Molí 2018 del celler Raimat de Lleida.En categoriael guanyador ésde Vallbona de les Monges. La medalla de plata ha estat pel vi Saó Blanc 2021 del Celler Mas Blanch i Jové i, el bronze, pel Roc de Foc 2014 del Celler Clos Pons de l’Albagés. Precisament el vi L’Olivera V89 és també el guanyador del premi al. Un premi especial per aquesta varietat que l’organització justifica “perquè el raïm macabeu és una de les varietats blanques més plantades del territori i és una varietat cent per cent autòctona, perfectament adaptada al territori i que dona com a resultat vins excepcionals i que garanteixen aquesta singularització i definició d’aquesta regió al món”.El premi alha recaigut en eldel Celler de Sanui de Lleida. El Siós Nature 2021 de Costers del Sió de Balaguer ha estat medalla de plata; i el Sot Neral Syrah 2021 del celler Carviresa de Tàrrega, medalla de bronze en aquesta categoria.En relació amb elel guanyador és l’del celler. La segona posició en aquesta categoria ha estat pel Celistia Blanc 2021 del celler Costers del Sió, mentre que el Petit Saó Blanc 2021 de Mas Blanch i Jové ha estat el tercer classificat.Eldel cellerdel municipi de Baldomar (Artesa de Segre) ha estat triat com aEn aquesta categoria, la plata és pel Sot Neral Garnatxa 2022 del celler Carviresa de Tàrrega i, el bronze, pel vi Vola Vola Papallona 2021 del celler Mas Ramoneda d’Artesa de Segre.Finalment, el(Urgell), s’ha endut el premi alde la DO Costers del Segre 2022.El cellerde Lleida s’endú aquest premi “per dur a terme pràctiques com el reg eficient amb font d’aigua pròpia i reg per gravetat. També per realitzar una viticultura de precisió mitjançant teledetecció, o fer millores en la biodiversitat de les vinyes amb coberta vegetal, entre altres coses”. Així ho han manifestat els organitzadors del certamen que valorat les diverses certificacions oficials que té aquest celler com els segells ecològic i de producció integrada o el Wineris for Climate Protection. Cal recordar que celler Raimat compta amb més de 700 hectàrees sostenibles i ecològiques, i té més d’un centenar d’espècies de flora i fauna. A més, fa una aposta ferma, des de fa temps, per la producció ecològica que pretén que arribi al 100%.Aquest premi s'emmarca en la línia d’actuació de la DO Costers del Segre que és pionera a l’estat espanyol en desenvolupar un programa propi de sostenibilitat. En aquest sentit, des de la denominació d’origen lleidatana es creen, defensen i promouen pràctiques de prevenció dels recursos que garanteixin una bona salut ambiental, viabilitat econòmica i responsabilitat social. Una manera de fer que pensa en un futur on el sector vitivinícola pugui continuar sent un pilar econòmic i social important en el territori i, sobretot, perquè es pugui garantir un relleu generacional amb garanties.