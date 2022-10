12 cellers catalans es promocionen a Corea del Sud

Cellers participants

Bohigas

Clos Mogador

Codorniu

Freixenet

Giro Ribot

Jaume Serra

Perelada

Roger Goulart

Scala Dei

Terroir Al Limit

Vins Grau

La participació de les empreses catalanes a laa l’establiment sud-coreà és resultat de l’organització, els anys 2020 i 2021, de trobades B2B virtuals amb distribuïdors, importadors i amb el mateix grupper part deCorea del Sud és un dels mercats més dinàmics i amb més potencial per al conjunt del sector agroalimentari català: en els darrers 10 anys les exportacions d’aliments i begudesDepartament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha organitzat del 7 al 13 d’octubre una Promoció en Punt de Venda (PPV) al supermercat Hyundai Department Store, del Grup Hyundai, a Pangyo, Corea del Sud, en la que hi han participat més de 25 empreses catalanes de tots els sectors, onze d'elles de vi i cava. L’actuació ha comptat amb la presència del director gerent de Prodeca i del nou Delegat del Govern de la Generalitat a Corea del Sud i el suport a destí de l’Antena-Prodeca al mercat asiàtic.Durant una setmana, més d’un centenar de productes catalans han estat exposats en estands dissenyats específicament per l’actuació a l’accés principal del supermercat més gran de Corea del Sud (13.860m2, l’equivalent a dos camps de futbol).El primer dia de l’actuació, el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, i el delegat del Govern de la Generalitat a Corea del Sud, Jaeyeok Yoon Kang, han visitat l’establiment acompanyats del director general de Hyundai Green Foods, Bogyu Choi.Hyundai Green Foods és la filial del conglomerat Hyundai Motor Group i líder del sector de l’alimentació en el mercat coreà. Importa i distribueix productes d’alimentació i begudes per a les botigues de Hyundai Department Stores, així com a les empreses subsidiàries Hyundai “telebotiga”, Hyundai e-commerce, Hyundai Outlet i els seus propis hotels, entre altres canals molt potents al mercat coreà. Hyundai també és líder del sector del càtering a Corea.La participació de les empreses catalanes a la Promoció en Punt de Venda a Hyundai Department Store és el resultat de l’organització, els anys 2020 i 2021, de trobades B2B virtuals amb distribuïdors, importadors i amb el mateix grup Hyundai Green Foods, per part de PRODECA.Corea del Sud, un dels mercats més importants d'Àsia, és un país que ha viscut una transformació econòmica espectacular. Forma part del denominat grup dels “quatre dracs o tigres asiàtics” juntament amb Hong Kong, Singapur i Taiwan. És la 11a economia del món i la 4a d'Àsia.El sector d'aliments i begudes és particularment interessant per a les empreses catalanes, entre altres factors, per l'alt poder adquisitiu dels 51 milions d'habitants, l'occidentalització dels gustos del consumidor i l'interès per la gastronomia i els productes europeus i mediterranis.Segons dades d’Euromonitor International, el consum en Alimentació i begudes a Corea al 2021 va ser de 93.435 milions d’euros, situant-se com el 19è mercat mundial en consum alimentari. Aquest mercat ha crescut un 22,3% en els últims 5 anys i la previsió de creixement es troba per sobre del 4% anual.En aquest context, el mercat sud-coreà presenta una gran oportunitat per al sector agroalimentari català, on exporta cada cop més:. L’any 2021, Corea de Sud va esdevenir el 14è destí de les exportacions catalanes (el 7è fora de la UE), amb unes vendes superiors als 250M€ (un 95% més respecte l’any anterior) i un volum pròxim a les 100 mil (un 50% més respecte 2020).Els productes carnis de porcí, l'oli d’oliva i el vi són els tres productes catalans estrella a Corea del Sud al quals cal sumar tots el productes amb alt valor afegit i qualitat.Per al sector vinícola s'ha de considerar que Corea del Sud és un mercat de dimensions reduïdes amb potencial de creixement. Aquest país no compta amb producció nacional de vi i, per tant, es nodreix exclusivament de les importacions. Per a Catalunya, Corea és el 15è mercat de destí de vi i cava.