La Mulassa de Tarragona i Ludi Artis posen en marxa un itinerari gamificat mulasser pels carrers de la Part Alta

Aquest dijous 14 de setembre es posarà en marxa, l’itinerari gamificat sobre laque han desenvolupatamb motiu de les festes deAquest joc virtual, amb inici i final a la, proposa als participants el repte de trobar la Mulassa, que s’ha escapat just abans que comenci l’Anada a Ofici, el dia 23 de setembre al matí. Per aconseguir que la bèstia torni a lloc i pugui sortir al Seguici, els jugadors hauran de recórrer els carrers de la Part Alta, per on s’aniran trobant personatges ficticis —il·lustrats pel tarragoní Octavi Torné— que els demanaran de resoldre preguntes i proves.El joc estarà disponible, per a dispositius mòbils, fins al dia 24 de setembre, i s’hi podrà accedir, de manera, creant un perfil al web de Ludi Artis Amb aquesta iniciativa, que rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona, es pretenend’una manera lúdica i amena, apta per a tots els públics. Tradició i modernitat conjuguen novament en aquest joc que vol acostar un dels element més estimats de la cultura popular tarragonina a les noves tecnologies.