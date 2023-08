ERC retreu al nou govern de Viñuales que no obri els balcons a la ciutadania durant la diada castellera de Sant Magí

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona lamenta la decisió del nou govern del PSC de no donar l'oportunitat a la ciutadania de gaudir de la diada castellera de Sant Magí des dels balcons municipals, tal com s'havia fet els últims anys.



La portaveu republicana, Maria Roig, manifesta que "aquesta era una aposta d'èxit que va impulsar l'alcalde Pau Ricomà sent conseller de Cultura i Festes. En la primera edició, el 2019, 427 persones es van inscriure per participar en el sorteig per optar a gaudir de les diades festives des dels balcons municipals. La iniciativa va ser tan positiva que després de la pandèmia, l'any 2021, es van ampliar els actes on la ciutadania podia optar al balcó, incloent-hi les tandes de lluïment de Santa Tecla". Roig ha afegit que “tot i les mesures per la pandèmia de la Covid-19, el 2021, o les obres al Palau Municipal, sempre s’ha fet l’esforç perquè la ciutadania tingui un espai als balcons municipals”.

Des d'ERC no entenen aquest pas enrere en l'obertura de les festes a la ciutadania. "Era una acció positiva i una manera democràtica de fer més participatives les festes més rellevants de Tarragona. Els representants municipals han de compartir aquests moments amb la ciutadania, ja sigui a plaça o als balcons. És una llàstima que es deixi perdre aquesta acció, sembla que els balcons municipals tornaran a ser intocables i només a l'abast de les conselleres i consellers municipals i de totes aquelles autoritats que s'hi conviden. No volem que es repeteixi la imatge lamentable que es va viure al baló durant la diada castellera de Sant Joan".

Per tot plegat els republicans demanen al govern municipal que es repensi aquesta decisió i que per Santa Tecla obri els balcons a la ciutadania a través d'un sorteig. "Encara hi som a temps. Creiem que totes les tarragonines i tarragonins que vulguin mereixen l'oportunitat de gaudir de la diada del Primer Diumenge, de la diada de Santa Tecla i de les tandes de lluïment del seguici des del balcó de l'Ajuntament", ha manifestat Roig. Els republicans també esperen que aquest pas enrere no es tradueixi en tornar a fer el pregó dins del Saló de Plens i deixar-lo de fer al balcó principal davant de tota la ciutadania, tal com es va començar a fer el 2019.