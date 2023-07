ERC presenta un recurs contenciós administratiu per tirar enrere el decret de l'alcalde sobre el cas Inipro

Elcontinua formant part de l'actualitat informativa dels primers dies de l'activitat política del nou consistori. Si el passat 27 de juny l'alcalde Rubén Viñuales signava el decret per tal que l'Ajuntament de Tarragona es retirés de l'acusació particular , aracontraataca amb unque paralitza, durant tres dies, aquesta decisió. I és que més enllà del que ja havien exposat els republicans d'un defecte "de forma", tal com ha avançat el diari El Món,I és que segons l'les "possibles actuacions administratives no correctes efectuades per alguns dels responsables de l’tampoc serien constitutives de delicte”. En total hi ha una desena de persones que hauran d'anar a judici pel cas Inipro, que investiga un contracte prorrogat en dues ocasions a una empresa -Inipro- de la qual no se'n coneixen els treballs però que va ingressar més de 200.000 euros entre 2010 i 2012. Entre els delictes investigats, hi ha el de finançament irregular delL'alcalde, Rubén Viñuales, ha destacat que la mesura cautelaríssima de suspensió directa del decret ha estat denegada pel jutge, i ha denunciat queal voltant d'aquest cas, un fet que considera "una errada". A més, ha assegurat que en cas d'haver-hi condemna "l'Ajuntament de Tarragona".En relació al decret, ha afegit que per a la seva redacció. Es dona la circumstància que entre el seu equip de govern hi ha, regidora actual de Serveis Socials i que durant un temps va ser investigada per haver estat una de les treballadores contractades per Inipro. Tot i que el jutge la va desimputar, haurà de declarar com adurant la vista oral.Pel que fa a Esquerra Republicana, un cop apareguda la notícia, la portaveuha assegurat davant dels mitjans a pocs metres de la seu de l'IMSS que el recurs ha estat "admès a tràmit" i que a partir de la notificació l'Ajuntament de Tarragona haurà de presentar al·legacions. El recurs, segons Roig, ha estat. Sobre el decret, Roig ha detallat que la via d'urgència "no té motiu d'existir", ja que ara mateix no hi ha cap termini fixat en aquest procediment judicial.