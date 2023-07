Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, es dona de baixa com a diputat al Parlament

Els alcaldes de Tarragona,, i de Vilanova i la Geltrú,, han formalitzat la seva baixa com a diputats al. Així ho han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de la Mesa d'aquest dimarts. Tant Viñuales com Ruiz, ambdós del, ja havien anunciat que no seguirien com a diputats un cop investits batlles el passatPrevisiblement els substituiran a la cambra catalana, per la circumscripció de Tarragona, i, per Barcelona, com a següents membres de les llistes socialistes a les eleccions al Parlament. El càrrec de regidor i d'alcalde és compatible amb el de diputat.