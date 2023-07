Noemí Llauradó s'assegura l'estabilitat del govern de la Diputació de Tarragona dotant de competències als vicepresidents

Una vicepresidència per a l'Ebre i dues per al Baix Penedès

repartides en 14 càrrecs, a banda de dos organismes autònoms i la presidència: elper a las'ha presentat aquest dilluns amb el repartiment de responsabilitats, que inclou els. Republicans i socialistes es conjuren amb un "molt bon pacte" que suma les dues formacions amb més vots el passat, tal com ja es va informar, continuarà assumint el càrrec de presidenta de la Diputació. La candidata d'ERC a Reus, i que també formarà part del govern municipal de l'alcaldessa, delegarà les seves responsabilitats en un mandat que es promet de més consens.Així doncs, les vicepresidències passen a tenir un paper merament institucional a comptar amb. És el cas del vicepresident primer, l'alcalde de Tarragona, que portarà les àrees de regió del coneixement, estratègia territorial, àrea metropolitana i smart cities. Viñuales, en el seu discurs, ha plantejat una Diputació que exerceixi com a. "Tarragona sola pel món no és ningú, Reus sola pel món no és ningú, tot el Camp de Tarragona som més de mig milió de persones", ha reivindicat l'alcalde i probablement nou vicepresident de l'ens provincial. Viñuales ha valorat que aquests propers quatre anys formaran part d'un "" amb "feina de qualitat, economia productiva, recerca i esforç dels professionals".En qualsevol cas, tal com ja van avançar tots dos partits en l'anunci de l'acord fa unes setmanes,. En aquest sentit Llauradó ha assegurat que cada formació podrà "defensar la seva postura sense que entri en risc la continuitat del govern"., un cop aclarida la impugnació electoral a Cambrils . Tot plegat, però, resta a l'espera de confirmació de la Junta electoral.El pacte entre les dues formacions, que plegades suposenaproximadament, estarà format per 17 diputats cadascun d'ells amb les seves responsabilitats. A més de Rubén Viñuales, l'organigrama proposat compta amb, alcalde de Paüls, al Baix Ebre, serà l'encarregat de concentració i coordinació municipal, assistència, secretaria i intervenció, assistència gestió econòmica, assistència jurídica, enginyeria municipal, i arquitectura municipal.També hi seran com a vicepresidentes. Totes dues representant també el Baix Penedès assumiran les responsabilitats d'hisenda i gestió pressupostària en el primer cas, i innovació, tecnologia i serveis generals en la segona.Llauradó ha valorat l'"" que suposa un pacte d'aquestes característiques, amb membres dels dos partits de manera equilibrada: dues vicepresidències per a ERC i dues més per al PSC, a banda dels responsables de cada àrea. Alhora, també ha destacat que el nou govern seguirà la línia de l'anterior amb una visió tant d'atenció a l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona com també als pobles més petits.