Troben assassinada una dona en un hotel de Salou

Elshan detingut un home deper lad'una dona a l'(Tarragonès). Fonts policials han indicat que els fets van passar a les, quan es va es va rebre un avís procedent d'aquest allotjament que indicava que hi havia una dona ferida de gravetat. En arribar-hi, els agents van constatar que la víctima estava estirada al terra i que hi havia un home al seu costat que presentava una ferida que s'hauria produït ell mateix. Tot i que el personal delva intentar reanimar la dona, no va poder salvar-li la vida. La víctima i el detingut compartien un vincle sentimental. Segons ha pogut saber l'ACN tots dos són estrangers, en concret europeus.A causa de la ferida que presentava, l'home va ser traslladat a l'. La previsió és que passi a disposició judicial en les properes hores. La investigació està sota el secret de les actuacions. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Tarragona s'han fet càrrec del cas.Fonts judicials han apuntat que diumenge per la nit va fer l’aixecament del cadàver de la víctima. Han afegit que la causa serà investigada pel jutjat de Violència sobre la Dona. Alhora, han assegurat que ni la dona ni l'arrestat tenien residència a l’Estat i que, per tant, en aquests moments no hi ha possibilitat d'acreditar antecedents de violència entre la parella.