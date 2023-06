​Tarragona reivindica en el 28‑J el dret de les persones a «ser com vulguin ser» sense la presència de Vox

Reivindicació de drets

ha reivindicat aquest, coincidint amb el, els drets de les persones a "ser com vulguin ser" i a "estimar sense complexos, barreres o límits". Tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, excepte Vox, han fet acte de presència en l'acte institucional.L'alcaldeha lamentat la seva absència i ha recordat que la ciutat continuarà sent "orgullosament diversa", malgrat que l'extrema dreta "s'esforci a difondre i propagar ideologies que maltracten i violenten el col·lectiu". També ha subratllat que cal "valorar i defensar l'actual democràcia i les llibertats aconseguides, sobretot, tenint en compte el futur que ens albira".Viñuales ha afirmat que tot i que "encara quedi molt odi per combatre", l'Ajuntament de Tarragona "sempre s'esforçarà, perquè els espais públics continuïn sent llocs on la diversitat i la pluralitat prenguin protagonisme". "Som lliures d'estar amb qui vulguem, sense por a res ni a ningú", ha reivindicat l'alcalde."Estimeu sense complexos, sense barreres i sense límits. Estimeu, perquè estimar ens fa grans, ens fa lliures. Perquè la llibertat sexual no és una opció, és un dret. I perquè l'amor, en totes les formes i colors, sempre guanya", ha tancat el batlle.Per la seva banda, la regidora d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, ha destacat que el Dia de l'Orgull és "més que una celebració", ja que esdevé un "recordatori cap a les persones que han perdut les seves vides" a conseqüència de "l'odi i la intolerància".Mangini també ha volgut destacar la "valentia de les persones que han lluitat i continuen lluitant contra la discriminació i per a la igualtat". Entre elles, es troba el col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, H2O. Una de les seves activistes, Marina Sendra, ha reivindicat "el dret de les persones a ser com vulguin ser i poder viure la seva identitat amb plenitud en totes les etapes de la vida, sense haver de patir desigualtats, discriminacions o violències"."Reivindiquem el dret a caminar pel carrer sense por, rebre insults o patir agressions per ser qui som o per anar agafats de la mà amb la nostra parella; el dret d'adolescents i joves a no patir assetjament a l'escola i expressar-se lliurament en espais de lleure; el dret a no ser descartats en l'accés a un lloc de treball per ser una persona trans; el dret de les persones grans a no haver de tornar a l'armari quan perden la seva autonomia personal i han de viure en una residència", ha exigit Sendra.En la lectura del manifest també hi ha participat el president de la comparsa de carnaval Disc 45 de Sant Salvador, Daniel Baelo, qui ha recordat alguns dels moviments socials que han ajudat a "l'aprovació de lleis d'igualtat". Unes lluites que, segons Baelo, han fet que "Catalunya sigui capdavantera en la lluita a favor de la justícia i els drets humans".