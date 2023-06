Rubén Viñuales, guanyador a Tarragona: «Les eleccions generals no condicionaran la governabilitat»

La batalla de les "coses petites"

Lesconvocades pel pròximno condicionaran la governabilitat i els possibles pactes a l'Ajuntament de. Així ho assegura el candidat socialista i guanyador de les eleccions municipals,, que manté la seva voluntat dei amb minoria a partir de la investidura de dissabte.En una entrevista amb l'ACN, Viñuales destaca la "predisposició" de la resta de partits, "excepte la CUP", a facilitar el traspàs i confia poder arribar a acords perpendents. Apunta, a més, ha arribat a un acord "ampli" amb altres formacions per crear unque aïlli els dos regidors de Vox, evitant la seva entrada a les empreses municipals.La convocatòria de les eleccions generals just l'endemà de la victòria electoral a Tarragona, assegura, no trastocarà els seus plans de governar amb minoria al consistori durant els pròxims quatre anys. "Si hagués estat necessari el suport extern d'alguna formació podria influir", argumenta. Amb nou regidors, però, a cinc de la majoria absoluta en un consistori de 27,, de moment."He trobat una predisposició magnífica de tots els partits, menys la CUP, per fer el traspàs i intentar ajudar", apunta. Lloa, en aquest sentit, l'encara alcalde en funcions,, i també els portaveus de Junts i dels Comuns,. Diu ser "conscient" que no disposa de majoria absoluta però confia que l'oposició comparteix amb ells la "mateixa de millorar la ciutat" i que, per aquesta raó, la convocatòria no afectarà.Des del seu despatx del grup municipal del PSC, Viñuales afronta la setmana prèvia al ple d'investidura amb la vista posada també en el Parlament. Serà la seva última setmana com a diputat socialista abans que, amb tota probabilitat, sigui investit dissabte al migdia com a nou alcalde de Tarragona. El partit recupera l'alcaldia que no va poder revalidarel 2019 i ho fa amb un cap de llista que, llavors, encapçalava la candidatura de C's.No creu, ara, que la incorporació com a nous càrrecs del govern municipal socialista d'excompanys de viatge de la formació taronja hagi generat cert malestar. Lloa les seves capacitats i la seva integració a la nova formació. "Per primera vegada, hi ha més dones que homes al govern", respon.Externament, Viñuales és optimista sobre el marge de maniobra que li acabarà permetent l'oposició. "Crec que tindré més batalla en coses petites que en les grans", afirma. Espera que els grans projectes de ciutat puguin ser aprovats per la mateixa "lògica" de la seva importància. "Seran bons per a la ciutat i trobarem suports, també d'ERC", insisteix.Persisteix el guanyador de les eleccions a Tarragona en la seva intenció de traçar un codó sanitari clar per aïllar els dos regidors que ha obtingut Vox. "Als que ens agrada la història sabem què significa un tipus d'ideologia i com utilitza el propi sistema per acabar amb el sistema. Em fa molta por", apunta. Amb voluntat de "desemmascarar" la formació d'ultradreta, ha plantejat a diverses formacions del consistori un acord, "suficientment ampli perquè sigui satisfactori", per. Rebutja concretar les fórmules per garantir "l'èxit" d'aquesta estratègia.Si es confirmen les previsions, dilluns vinent Viñuales exercirà ja com a alcalde i, anuncia, que. Des del punt de vista programàtic, apunta, serà l'espai públic. "La neteja, la jardineria, les rajoles que es mouen, la seguretat. La gent pel carrer em demana això: no em demanen una. Em demanen que tingui cura de l'espai públic de la ciutat", apunta.Sobre la taula tindrà alguns dels problemes que han enverinat el debat polític del consistori durant els últims anys. El nou, suspès en aquests moments pel, és un dels principals. "Hem de veure què podem salvar.i no s'hi presentarà cap empresa. És el contracte que hauríem de fer per a d'aquí dotze o quinze anys", assegura Viñuales, tot insistint que el consistori no disposa ara de capacitat econòmica ni tècnica perEls treballs per aprovar un nou(POUM) serà un dels principals exàmens que haurà de superar el nou govern. Avisa que al 2025 caduquen les normes subsidiàries i això podria fer retornar el planejament de la ciutat al dels anys 80. Proposa crear una gerència d'urbanisme i, també, nomenar un director o directora del POUM.El guanyador de les eleccions a Tarragona considera que, malgrat les diferències, hi ha "punts de connexió" amb la resta de grups municipals. Rebutja "acumular" el creixement d'habitatges a Ponent i aposta per créixer per Llevant, rescatant Terres Cavades. Creu que cal "connectar" un "Ponent verd", habilitant nous espais naturalitzats a partir de les quotes urbanístiques al voltant del desenvolupament delLa seguretat ciutadana, afegeix, ocuparà també un espai important en les prioritats del nou govern. L'alcalde n'assumirà directament les competències. Viñuales defensa que la ciutat "no és insegura", però matisa que existeixen situacions que generen "alarma social" i cita les ocupacions d'immobles, els conreus inodor de marihuana, problemes de convivència o furts. "Aquestes coses s'han de combatre", afirma. Ho vol fer incrementant la plantilla de la guàrdia urbana i integrant l'ús de noves tecnologies dei aplicacions específiques de gestió de la seguretat per produir una efecte "dissuasori" i "reactiu", "sense que siguin un Gran Germà". "No hi haurà gent mirant què es fa contínuament. Volem que la gent sàpiga que no es poden fer maleses, que en aquesta ciutat no es pot delinquir", sentencia.Dins del cartipàs presentat, Viñuales s'ha reservat també les competències per desencallar, al llarg d'aquest mandat, l'ús de dues de les edificacions més simbòliques de la ciutat i que porten dècades aixecant debats i confrontacions polítiques. D'una banda, aposta per seguir buscant finançament per al projecte Rambla Science a l'antiga seu del Banc d'Espanya, vinguin d'Europa o, també, precisa, del 2% Cultural. En el cas de la Tabacalera, dibuixa diferents opcions: des d'un espai multidisciplinar, amb biblioteca o centre de recerca a un únic ús, que podria estar vinculat a les noves tecnologies i amb la participació d'alguna multinacional del sector. Això sí, remarca, sense que deixi de ser un "espai obert a la ciutadania i que no es podrà tancar". Tampoc descarta que, finalment, l'edifici l'acabi usant l'administració local.Altres carpetes obertes a les quals haurà de fer front són el traçat del nou, amb una proposta de traçat d'entrada en forma d'Y que no acaba de convèncer Viñuales per les conseqüències urbanístiques que tindria sobre el carrer del Mar. En aquest sentit, aposta perquè aquesta via s'acabi convertint amb una rambla que connecti la ciutat amb l'espai costaner i amb la idea de reformular el trànsit delEl virtual alcalde de Tarragona també s'ha compromès a apostar per polítiques que busquin la "igualtat efectiva entre homes i dones" i posicionar-se en defensa dels col·lectius LGTBi, amb la proposta de fer més visibles les seves reivindicacions amb l'organització d'una festa Pride a Tarragona.