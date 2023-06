Una trentena d'actes, el programa de Sant Joan a Tarragona

La revetlla de Sant Joan a Tarragona

La Diada de Sant Joan i els castells

Una trentena d'actes conformen el programa festiu de Sant Joan a Tarragona aquest 2023, que comença el proper diumenge 11 de juny, dia en què la ciutat celebrarà amb tota la tradició ela la font del claustre de lai l'ofici religiós. Des deltornarà a sortir elamb el, els, elsi elsacompanyats dels. El seguici acabarà amb l'habitual tanda de lluïment a la plaça de la Font.Dissabte 17, torna en la seva tercera edició la, de la mà del, tot fomentant els productes artesans locals i de proximitat d'alimentació, beguda i cosmètica natural del Camp de Tarragona. Enguany ho fa en un nou escenari, elAquell mateix dia a les 7 del vespre, l'oferirà a lael concert commemoratiu del, enguany dedicat als singer-songwriters dels anys 60 i 70. Un concert ple de cançons de, entre d'altres, a càrrec de noms de l'aMt comA la nit, a dos quarts d'onze de la nit, des de la plaça del Fòrum fins als jardins de la, elsfaran la seva, de la mà deli la, a ritme de la. En arribar al passeig de les Palmeres laamenitzarà el fi de festa.Diumenge 18, a les 7 del vespre a la Rambla Nova, lacommemorarà elamb la seva tradicional Ballada. I a les 8 del vespre, per quart any, la pirotècnia dels més petits s'escampa cap a un punt diferent de la ciutat. Aquesta vegada, després d'actuar a, les carretilles esclataran al barri de Sant Salvador, amb la participació delEl dia 21 arriba, tota una tarda de festa familiar a l'per gaudir dels vespres al Parc, i també per acomiadar les activitats d'espai nadó i d'espai familiar que es fan aldurant el curs amb tallers, jocs i la proposta. També hi haurà l'Escenari obert on gaudir de les joves promeses musicals que es formen a les escoles de música de la ciutat. L'espai comptarà amb food trucks, wine truck, barrai punxadiscos per amenitzar la vetllada.El tret de sortida a la celebració de la nit més curta de l'any començarà la matinada del dia 23, quan, com a novetat,i fer el viatge de tornada per tal que a la tarda Tarragona pugui encendre les fogueres de la ciutat.A dos quarts de 7 de la tarda està prevista la seva arribada al Serrallo, on els Diables Voramar amb la Víbria i la Vibrieta rebran la flama, faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot. A l'acte, enguany com a novetat també es convidaran entitats de la resta de municipis de la província per tal que recullin el testimoni de la flama i fer-la encara més extensiva arreu del país.A partir de la tarda, diferents entitats com el Ball de Diables de Tarragona, la Sageta de Foc o l'AV Tarragona centre, oferiran tot un seguit de propostes per gaudir d'allò més de la revetlla de Sant Joan.A les 9 del vespre, membres del Ball d'en Serrallonga, la Víbria i els Diables de Voramar seran els encarregats de traslladar la Flama del Canigó del Serrallo fins a la plaça de la Mitja Lluna, on començarà la Cercavila de foc fins a la plaça Corsini. El Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria i la colla de Diables Voramar, acompanyats pels convidats, el Ball de Diables dels Monjos, encendran la pirotècnia a maces, ceptrots i bèsties. Seguidament, a mitjanit, la plaça gaudirà de la Revetlla de Sant Joan amb els grups de versions Mano's Rock i la Tribut.El dia 24 a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada estival amb el sistema de rondes a la tarragonina. A la nit, la festa continuarà de la mà de l'Associació d'amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i dels Xiquets de Tarragona, que oferiran un sopar a la fresca i el concert dels Tarraco Surfers a Cós del Bou; i una gran festa a la plaça del Rei amb el concert de Vergüenza Ajena trio i les versions i la música dels Pd Petardeig, respectivament.Finalment, diumenge 25 al migdia, per a tots aquells que encara tinguin forces, els Xiquets del Serrallo i la Banda Unió Musical de Tarragona oferiran els seus vermuts a ritme de bona música.