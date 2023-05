Triple empat i pendents dels pactes als Pallaresos

Pallaresos, Els 2023 Totes les dades Cens total: 3.774 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.965 52,06% Abstencions: 1.809 47,93% Vots nuls: 56 2,84% Vots en blanc: 29 1,51% Partit Vots % Regidors

Tres regidors per al, Independents pels(IP-FIC) i Som Els Pallaresos (ERC). Aquest és el resultat de les eleccions d'aquest 28 de maig en un municipi que estarà pendent dels pactes entre els diferents grups. Una de les opcions podria ser la de l'acord entre socialistes i IP.I és que, malgrat que la participació ha estat significativament més baixa (del 64,83% s'ha passat al 52,06%)., actual alcalde del PSC, ha recollit gairebé un centenar de vots més i s'ha col·locat com a primera força, avançant a Junts. També IP ha aconseguit 74 vots més que fa quatre anys, un fet que, com amb el PSC, li ha permès passar de 2 a 3 regidors. Qui ha experimentat un increment més important és la candidatura d'ERC, que ha sumat 119 vots més. Som Els Pallaresos suma dos regidors més respecte a fa quatre anys.La novetat és la, que ha perdut gairebé 500 vots, mentre que, i en surt Ciutadans, que perd 168 vots.